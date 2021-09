Svrček na ME v TOP 10: V cestných pretekoch juniorov skončil ôsmy

Majstrom Európy juniorov sa v cestných pretekoch na šampionáte v talianskom Trentine stal Francúz Romain Gregoire. Na cieľovej páske prešprintoval Nóra Pera Stranda Hagenesa a Francúza Lennyho Martineza.

Slovák Martin Svrček prišiel do cieľa na 8. mieste v pelotóne s odstupom 10 sekúnd na vedúce trio.



ME v talianskom Trentine

cestné preteky juniorov (107,2 km): 1. Romain Gregoire (Fr.) 2:35:42 hod, 2. Per Strand Hagenes (Nór.), 3. Lenny Martinez (Fr.) obaja čas ako víťaz, ... 8. Martin SVRČEK +10 s, 59. Samuel TUKA +4:23 min, 77. Samuel KOVÁČ +8:41, Tomáš SIVOK a Lukáš UNGVARSKÝ (všetci SR) nedokončili.