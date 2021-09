Messi prekonal kráľa Pelého: Stal sa najlepším juhoamerickým strelcom

Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi (34) prekonal ďalší rekord. Po hetriku do siete Bolívie v kvalifikačnom súboji MS 2022 má už na konte 79 gólov v reprezentácii a je najlepším juhoamerickým strelcom.

Tridsaťštyriročný Messi prekonal doterajší zápis legendárneho Brazílčana Pelého.

Pelé, ktorý sa momentálne nachádza v nemocnici po operácii nádoru na hrubom čreve, dosiahol v 92 oficiálnych dueloch za Brazíliu 77 gólov. Messi ich má priebežne na konte 79, doteraz odohral v reprezentácii 153 duelov. Na štadióne v Buenos Aires si Messiho gólostroj vychutnalo 20.000 divákov, ktorí sa mohli opäť dostať na tribúny po 20-mesačnej pauze zapríčinenej pandémiou koronavírusu.

Útočník Paríža St. Germain sa prvýkrát presadil v 14. minúte, keď nasadil jasličky obrancovi a technickou strelou spoza šestnástky otvoril skóre. Druhý zásah pridal v 64. minúte, keď defenzívu oponenta vyšachoval spolu s Lautarom Martinezom sériou krátkych prihrávok. Hetrik dokonal v 88. minúte po dorážke.

Po zápase sa o rekorde nezmienil, ale spolu so spoluhráčmi ukázali divákom trofej z Copa America, ktorú získali na júlovom kontinentálnom šampionáte v Brazílii. Pre šesťnásobného víťaza Zlatej lopty je prvá veľká trofej v najcennejšom drese. "Dlho som čakal a sníval o niečom podobnom. Je to špeciálne. Stalo sa tak po dlhom čakaní. Niet lepšieho spôsobu, ako to osláviť takto pred našimi fanúšikmi. Na tribúne je moja mama, moji bratia. Aj oni dlho trpeli so mnou a dnes tu môžu oslavovať. Som veľmi šťastný," citovala Messiho agentúra AP.