Schumacherova manželka Corinna prezradila: Posledné slová Michaela pred nehodou!

Dlhých osem rokov ubehlo od nehody Michaela Schumachera (52). Na osudnej rodinnej lyžovačke vo francúzskych Alpách vyrazil na zjazdovku so synom Mickom, ktorý mal vtedy 14 rokov. V Meribelu si poranil po ťažkom páde hlavu. Absolvoval niekoľko náročných operácií a dlhú liečbu.

Od osudnej nehody sa sedemnásobný svetový šampión formuly 1 na verejnosti neukázal. Informácie o jeho zdravotnom stave sú veľmi strohé. Rodina a zdravotný personál, ktorý sa o Michaela stará, prísne strážia každú informáciu. Už onedlho uvedú na Netflixe dokumentu u Schumacherovi a čím viac sa tento okamih blíži, tým viac ožíva táto téma.

Schumacherova manželka Corinna teraz prezradila posledné slová, ktoré pred nehodou od svojho muža počula: "Snehu nie je nič moc. Mohli by sme letieť do Dubaja a zoskočiť padákom," pohrával sa s myšlienkou legendárny jazdec F1. Napokon ale rodina zamierila do Meribelu, kde mal Schumacher ťažký úraz pri lyžovačke a šesť mesiacov ležal v kóme.