Hansi Flick dokázal to, čo sa pred ním podarilo iba jedinému trénerovi: Pri národnom mužstve zažil debut ako hrom!

Hansi Flick patrí medzi trénerov, ktorý vo svete urobia dojem hneď na začiatku.

Podarilo sa mu to s Bayernom Mníchov, keď v prvej sezóne, ako zasadol na lavičku ako hlavný tréner. Dokázal vyhrať všetky trofeje, aké len mohol. Medzi jeho najväčší skalp patrí výhra nad Barcelonou 8:2. Druhá sezóna už bola čo sa trofejí týka chudobnejšia. Bavorom sa podarilo získať "iba" titul v Bundeslige.



Následne prišiel šok, keď talentovaný tréner oznámil, že v Bayerno končí. Jeho kroky viedli do nemeckej reprezentácie. A takisto sa mu začína dariť aj na reprezentačnej úrovni. Flick sa stal totiž iba druhým trénerom v histórii Nemecka, ktorému sa podarilo vyhrať prvé tri zápasy bez toho, aby jeho mužstvo inkasovalo gól. Pred ním sa to podarilo iba jeho predchodcovi, Joachimovi Löwovi.



Nemecko dokázalo zdolať Lichtenštajnsko 2:0, Arménsko 6:0 a v poslednom zápase aj Island 4:0.