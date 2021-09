FIFA a UEFA sú v silnom rozpore ohľadom nového formátu MS: Zničia majstrovstvá každé dva roky futbal?

Technická komisia FIFA oficiálne potvrdila, že príde s návrhom, ktorý umožní usporiadať MS každé dva roky.

"Súčasťou celého projektu sú zmeny v termínoch konania kontinentálnych šampionátov a úprava kalendára po MS 2026," zdôraznil Wenger. Podľa tohto návrhu by sa ME, Copa America i ďalšie regionálne turnaje mali uskutočniť v roku 2027. O rok neskôr by sa konali MS.



Proti návrhu sa už postavil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, ktorý nesúhlasí s plánmi na organizáciu MS každé dva roky. Podľa neho by reforma mohla mať vážny dopad na celú organizáciu futbalu. Čeferin nespochybňuje potrebu zmien, ale zároveň odmieta zásah do periodicity šampionátu. Slovinský funkcionár pohrozil bojkotom v prípade, ak prejde návrh FIFA. "Európske aj juhoamerické futbalové federácie sú proti usporiadaniu MS každé dva roky. Ak si FIFA chce tento návrh presadiť za každú cenu, želám jej veľa šťastia," citoval Čeferina denník The Times.