Zápas tragických podaní alebo boj o postup: Zmŕtvychvstanie Slovenska proti Nemecku nestačilo na osemfinále

Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na ME v estónskom Talline s Nemeckom 2:3 a nepostúpili zo základnej D-skupiny.

Do osemfinále si zabezpečili postup Francúzi, Nemci a Chorváti. Lotyšov mohli vyradiť domáci Estónci iba v prípade nečakaného večerného triumfu nad olympijskými šampiónmi z Francúzska. Slováci sa na ME predstavili po ôsmy raz za sebou a celkovo jedenástykrát. Na šampionáte nechýbali od roku 2007. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku.



Slováci potrebovali na udržanie postupových šancí triumf, no Nemci vstúpili do stretnutia z pozície veľkých favoritov. Na turnaji neuspeli iba s Francúzmi. Proti zvyšným trom súperom v D-skupine si pripísali víťazstvo za tri body. Nádejou pre Slovákov bol iba fakt, že Nemci sa už nemohli pohnúť z 2. priečky v skupine a mohli si dovoliť duel "vypustiť".



Zverenci trénera Andreu Gianiho však nehazardovali so svojím menom a k zápasu pristúpili zodpovedne. Slováci držali nerozhodné skóre v prvom sete iba do stavu 10:10, lenže potom predviedli šesťbodovú šnúru a nasmerovali misky váh na svoju stranu. Prvý set vyhrali napokon na 20.



Druhé dejstvo bolo ešte jednoznačnejšie, Nemci získali úvodné tri body a mali duel pevne pod kontrolou. Súperovi povolili 17 bodov a premenili už prvý setbal.



V ďalšom priebehu zápasu Slováci zdvihli hlavy. V treťom sete od úvodu viedli, no za stavu 12:9 získali Nemci vo svoj prospech štyri lopty a otočili skóre. Vyrovnanú koncovku však zvládli lepšie zverenci trénera Mareka Kardoša a získali set po víťazstve 27:25.



Aj štvrtý set priniesol drámu, žiaden tím v jeho priebehu neviedol viac ako o dva body. Nemci sa dostali ako prvý k setbalu a teda i k mečbalu, no zápas dvakrát nedokázali uzavrieť. Slováci naopak využili hneď prvú možnosť a vyhrali set 27:25.



V tajbrejku však hneď na úvod slovenskí reprezentanti ukázali, ktorá herná činnosť im najviac podlamovala kolená v zápase s Nemeckom i v predchádzajúcom kľúčovom stretnutí s Chorvátskom. Dvakrát pokazili podanie a prenechali tón setu súperovi. Ten ho s prehľadom získal vo svoj prospech 15:9.



hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:



Marek Kardoš, tréner SR: "Nemci boli dnes hrateľní, o to viac prehra mrzí. Najväčší rozdiel bol v tom, že po našej horšej prihrávke sme si nedokázali nahrať tak, aby sme mohli smečovať. Chalani zohrali vyrovnanú partiu, nemám im čo vyčítať. Nebol to pekný volejbal, navyše mal aj smutný koniec. Za posledné tri týždne sme išli hore. Po všetkých problémoch, ktoré sme mali, odohrali chalani dobrý turnaj, aj keď sme nepostúpili. Nebolo to dnes o Nemcoch, tri body sme mali získať s Estóncami a Lotyšmi. Našu boľačku podanie sa nám nepodarilo eliminovať. Venovali sme tomu veľa času, ale nestačilo to. Na druhej strane súperi podávali kvalitne a kým nebudú naši hráči hrať v takých ligách, kde je takýto servis bežný, tak budeme mať problémy."



Tomáš Kriško, kapitán a smečiar SR: "Som smutný, pretože po dvoch prehratých setoch sme zabojovali a dostali zápas do tajbrejku. Úvodná pasáž piateho setu nám nevyšla, nepoložili sme lopty a súper sa dostal do náskoku, ktorý si ustrážil. Celkovo sme predviedli lepší výkon ako s Chorvátmi, čo ma mrzí, pretože keby sme hrali takto včera, tak by postupové šance boli iné. Na tomto šampionáte sme hrali na to, na čo sme mali. Hrali sme proti tímom, ktoré nie sú v rebríčku ďaleko od nás, boli to vyrovnané partie ale chýbalo tomu viac presnosti a drzosti v koncovkách."



D-skupina - Tallinn:

Nemecko - SLOVENSKO 3:2 (20, 17, -25, -25, 9)

rozhodovali: Asipčyk (Biel.), Varbanov (Bulh.)



tabuľka:

1. Francúzsko 4 4 0 12:1 12 *

2. Nemecko 5 4 1 13:6 11 *

3. Chorvátsko 5 3 2 9:11 7 *

4. Lotyšsko 5 1 4 8:13 5

5. SLOVENSKO 5 1 4 8:14 4

6. Estónsko 4 1 3 6:11 3

* istý postup do osemfinále