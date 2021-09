Zdvihne sa odpisovaný Gábor Boráros z kolien? Zmena v tréningu a odkaz hejterom!

Zvládne najťažšie obdobie kariéry? Na Oktagon 27 sa okrem veľkolepého titulového zápasu Buchinger vs. Barborík môžu fanúšikovia MMA tešiť aj na súboj Gábora Borárosa (18-9).

Ikona najúspešnejšej česko-slovenskej organizácie má za sebou aktuálne až tri prehry zo štyroch posledných zápasov. Naposledy v januári tohto roka podľahol Matúšovi Juráčkovi na body.

Rodák z Dunajskej Stredy tak v sobotu 11. septembra na štadióne Ondreja Nepelu musí urobiť všetko pre víťazstvo nad Mickaelom Leboutom (20-11) z Francúzska, ktorý v rámci svojej bohatej kariéry zápasil aj v slávnych organizáciách M-1 či UFC. V tomto náročnom období sa na neho sype kritika a pochybnosti z každej strany.

Nad vodou ho drží silná fanúšikovská základňa, ktorá na neho nedá dopustiť. „Hejteri sú a budú stále. Snažím sa neriešiť to, čo o mne kto kam napísal. Sústredím sa na to, čo je podstatné. Viem, že mediálny tlak k tomuto športu patrí. Ale je pravda, že ho bolo dosť, aj keď som práve nezápasil. Jediné, čomu venujem pozornosť na sociálnych sieťach, je blokovanie tých, ktorí mi píšu hlúposti. Pretože takí ľudia mi do života nič nedajú,“ konštatoval víťaz prvej série reality show Oktagon výzva.

Oproti iným zápasom výrazne mení určité aspekty tréningu. Namiesto sily sa zameral najmä na techniku. „Sparoval som omnoho viac, sústredil som sa na tréning v klietke. Vďaka tomu sa cítim lepšie a verím, že sa to ukáže aj v zápase,“ prezradil.

Štadión v Bratislave môže hostiť až 75 percent svojej celkovej kapacity. Pôjde vôbec o jedinú číslovanú akciu Oktagonu na Slovensku v roku 2021, ktorá sľubuje kvalitné zápasy.