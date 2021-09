Hokejový útočník Filip Krivošík si premiérovo zahrá extraligu za Nitru: Vrátiť sa do formy i nároďáku

Zaujímavá posila! Hokejový klub HK Nitra sa pred štartom nového ročníka extraligy posilnil o talentovaného reprezentačného útočníka Filipa Krivošíka (22). Kmeňový hráč fínskeho klubu Saipa Lappeenranta zamieril pod Zobor na ročné hosťovanie, ale na konci roka si ho Fíni môžu stiahnuť, ak by mali záujem.

Filip pre Nový Čas prezradil, že po problémoch s chrbtom sa chce čím skôr vrátiť do hernej pohody i do seniorskej reprezentácie!

Odchovanec ružinovského hokeja strávil vo Fínsku uplynulých päť sezón a v roku 2019 získal s Hämeenlinnou aj majstrovský titul. V uplynulom ročníku však odohral iba 14 súbojov, pretože mal zdravotné problémy s chrbtom. Aj preto ho vedenie Saipy uvoľnilo na hosťovanie do Nitry.

„Cieľ môjho pôsobenia v Nitre je ten, aby som sa rozohral, opäť získal tú hernú prax a potom sa vrátil späť do Saipy. Ak si ma Fíni do konca roka nestiahnu, tak odohrám celý ročník v Nitre,“ povedal na úvod pre Nový Čas Filip Krivošík, ktorý už má pod Zoborom za sebou prvé tréningy a teší sa na premiérové pôsobenie v slovenskej extralige.

„Ešte som chrbát na tréningu cítil, nešiel som ešte úplne naplno. Do štartu sezóny, ktorá je koncom septembra, by to však malo byť stopercentne v poriadku.“

Krivošík má vo svojej kariére aj niekoľko štartov v seniorskej reprezentácii. Pôsobením v Nitre verí, že ak bude podávať dobré výkony, tak si ho všimnú aj reprezentační tréneri. „Samozrejme, že by som sa rád vrátil aj do nároďáku. Bude to však iba na mne, ako sa mi bude dariť,“ dodal na záver.