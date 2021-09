Akvabela Viktória Reichová opisuje detaily svojich útrap a pozadie žaloby na SPF: Špinavé plavky i zákaz reprezentovať!

Prípad, aký na Slovensku nemá obdobu. Reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Reichová (19) si počas sľubne sa rozbiehajúcej kariéry prešla naozaj všeličím.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V rozhovore pre Nový Čas detailne opisuje praktiky zo strany vedenia Slovenskej plaveckej federácie a bývalého reprezentačného trénera Gábora Szaudera (49), ktoré jej dlhé roky znepríjemňovali život a jej rodinu stáli nemalé financie. Aj preto dnes podáva na SPF žalobu, v ktorej žiada nemajetkovú ujmu vo výške 100-tisíc eur.

Pána Szaudera ste prvýkrát stretli, keď ste mali 14 rokov, aké boli vaše prvé dojmy z neho?

- V tom čase som bola ja úplne iná veková kategória, on sa zameriaval na seniorky. Navyše sa sústredil na olympiádu s jeho párom. Ja som bola len staršia žiačka. Netrénoval ma ani jeden deň. S priamym druhom nátlaku z jeho strany som sa taktiež nikdy nestretla. Rada by som sa dôrazne ohradila aj voči tomu, že by som mala byť z jeho strany sexuálne obťažovaná. To vôbec nie! Mne Gábor Szauder ublížil úplne iným spôsobom.

Ako sa teda začala situácia vyostrovať?

- V roku 2016 zastával funkciu reprezentačného trénera v spojení s manažérskou funkciou. Bola to vlastne taká hlava v synchronizovanom plávaní. Nebol však môj tréner, ani mi nevymýšľal zostavu. Bola som však reprezentantka. Mala som pred sebou v tom čase pre mňa najdôležitejšie podujatie. Veľa som trénovala a pripravovala sa naň. Dva týždne pred touto vrcholovou súťažou sa iným trénerom nepáčilo, koľko hodín trénujem. Riešila to aj disciplinárka, ževraj som trénovala, koľko som nemala. Pritom tie tréningy neboli na úkor ničoho, vyslovene som robila sólo s trénerkou počas svojho voľna.

Čo sa dialo následne?

- Týždeň pred odletom podal pán Szauder žiadosť na SPF, aby ma vylúčili z družstva. Bývalá prezidentka Adamková tento návrh zamietla. Následne, keď som sa vrátila z pretekov, mi bol odobratý štatút reprezentanta a bola som poslaná na disciplinárne konanie. Netuším, kvôli čomu sa to dialo. Preto, že som si dala navyše tréningy ráno?

Ako dlho vám bol pozastavený štatút reprezentanta?

- Keď sa to začalo, netušila som, či to bude mesiac, dva mesiace... Nakoniec to boli dva roky, čo som mala pozastavený štatút reprezentanta. Prišla som o účasť na ME a MS, pričom výsledky na to som mala. Dôvod bol, že som nebola členkou reprezentácie. Na rôzne iné menšie preteky som mohla chodiť len za klub, a ten na veľké podujatia ako MS nepúšťajú.

Potom prišiel moment, keď ste sa obrátili na súd v Lausanne…

- Podanie vzniklo v čase najväčšej bolesti, keď sme si povedali, že sa buď ešte niečo zmení, alebo s tým športom skončím. Trvalo nejaký čas, kým padlo rozhodnutie. Súd mi dal však nakoniec za pravdu. Myslela som si, že týmto víťazstvom sa niečo zmení, no mýlila som sa. Síce som bola zaradená naspäť do reprezentácie, ale prístup zo strany trénerov a vedenia SPF sa nezmenil. Napríklad mi stále zakazujú štartovať na rôznych pretekoch. Načo potom trénujem? Len tak z potešenia? Chcem predsa súťažiť, šport beriem profesionálne, a chcem sa porovnávať s ďalšími pretekármi.

Snažia sa vám znepríjemniť pôsobenie v reprezentácii aj iným spôsobom?

- Napríklad po zaradení naspäť do repre som dostala aj reprezentačné oblečenie, plavky a podobné veci. Bola som však celkom znechutená, keď som videla, že plavky sú zašpinené od menzesu po bývalých pretekárkach, ktoré ich nosili. Chápem, že nie každý reprezentant má svoje oblečenie, ale toto bolo už cez čiaru!

Dnes podávate žalobu na SPF, aké sú vaše očakávania?

Touto žalobou som sprístupnila nielen športovej verejnosti osobný príbeh o vzťahu SPF a športovkyne, ktorá chcela a stále chce reprezentovať Slovensko, a požiadala som súd, aby určil, či to, čo som zažila a zažívam počas svojej športovej kariéry, je v súlade so zákonmi tejto krajiny, alebo nie. Nie som jediná baba, ktorej sa toto deje. Väčšina dievčat to však rieši tak, že s plačom odíde z tréningu a už sa viac nevráti. Ja ešte chcem bojovať a svoju kariéru vidím napriek všetkému perspektívne.

SPF žalobu stále nemá

V súvislosti so žalobou športovkyne sme oslovili aj prezidenta SPF Ivana Šuleka. „V momentálnej situácii nebudeme na žalobu slečny Reichovej reagovať. Z toho dôvodu, že jej obsah do dnešného dňa nepoznáme, nakoľko nám oficiálne doručená nebola. Akýkoľvek komentár z našej strany by preto nebol korektný,“ povedal Šulek pre Nový Čas.