Kapitán Martin Mikovič nespúšťa trnavský tím z očí ani počas zranenia: Do kasy platil aj Škrtel

Prvé vážne zranenie kariéry! Kapitán futbalovej Trnavy Martin Mikovič (30) sa bude svojim spoluhráčom minimálne dva mesiace len prizerať. V poslednom ligovom zápase proti Žiline si bez cudzieho zavinenia privodil zranenie kolena.

Diagnóza znie: prasknuté kostičky v oblasti píšťaly i stehna a poškodený vnútorný meniskus. Hráčsky šéf doma nevylihuje. Aj s barlami chodieva na tréningy, aby mal všetko pod kontrolou.

Ako vyzerá liečba?

- Štyri týždne musím nosiť na ľavej nohe ortézu a chodiť len s barlami. Keď kostičky zrastú, mali by mi robiť artroskopiu kolena. Prvýkrát pôjdem pod nôž. Neviem, či meniskus len vyčistia, alebo odstránia.

Aj trénujete, alebo len sledujete mužstvo?

- Posilňujem len ruky. S barlami (smiech). Keďže na ľavú nohu nemôžem dostúpiť, pravačka dostáva zabrať. Koleno je zafixované, aby sa neohýbalo.

Na ihrisku ste hyperaktívny. Ako zvládate pokojový režim?

- S utrpením. Je to veľké obmedzenie. Človek si to uvedomí, až keď sa mu niečo prihodí. Kto ma pozná, vie, že dlho neobsedím na jednom mieste. Našťastie nemám bolesti.

Aká je prognóza lekárov?

- Liečba by mala trvať dva a pol mesiaca. Verím, že meniskus len vyčistia a po artroskopii príde krátka rehabilitácia. Ak pôjde všetko dobre, koniec jesennej sezóny by som mohol stihnúť. Nechcem však nič urýchliť.

S tímom sa pripravuje aj Martin Škrtel. Bude mať premiéru už budúci týždeň doma proti Seredi?

- Už dva či tri týždne trénuje naplno. Čas jeho návratu sa nezadržateľne blíži.

Ako vplýva jeho prítomnosť na mužstvo?

- Pre mladých hráčov to musí byť bomba. Ich sebavedomie pôjde určite nahor. Pre mňa je to česť, že si zahráme spolu. Niektorí hráči budú odbremenení od zodpovednosti, lebo na Škrtela si budú súperi dávať väčší pozor.

S jeho príchodom sa objavili špekulácie o majstrovských ambíciách Spartaka. Ako to vidíte vy?

- Nad takýmito úvahami vôbec nerozmýšľam, lebo by nás len dostali pod tlak. Porovnávať sa momentálne so Slovanom nie je možné. Niekedy rozhoduje aj partia. Uvidíme. Ideme pekne potichučky, s cieľom dostať sa do pohárovej Európy.

V kabíne vraj sedíte vedľa Škrtela...

- Omyl. On sedí vedľa mňa, lebo prišiel neskôr ako ja. Keďže odišiel Peťo Kolesár na hosťovanie, uvoľnilo sa miesto hneď vedľa mňa. Tak ho tam posadili. Oboznamujem ho s trnavským prostredím.

Musel zaplatiť aj on prískočné?

- Každý hráč musí prispieť do kasy. Nikoho to neminie. Ja som sa tomu tiež nevyhol, hoci som už predtým v Trnave hral a v lete som sa vrátil.

Koľkým eurami prispela legenda?

- To sa nehovorí. Potom budú tvrdiť, že Trnava má dosť peňazí. Škrtel mal na tabuli napísanú inú sumu ako ostatní hráči. Bolo to len zo srandy. Neplatil najviac. Každý prispieva rovnakou sumou.

Obaja ste impulzívne povahy. Neskočíte si do vlasov?

- Nie. Keď zakričím vulgárne na rozhodcov, hneď mi tasia žltú kartu. Keď to teraz urobí Škrtel, asi ju nedostane. Budem mu sekundovať, no nechám to na neho. Na mňa sú už rozhodcovia alergickí.

Bude Škrtel kapitánom Spartaka?

- Neviem. Všetci ho však budú rešpektovať aj bez pásky na ruke. To, čo dokázal, klobúk dole. Tréner Gašparík po príchode rozhodol, že kapitánom bude odchovanec Trnavy. Po zranení Rusova som to prebral ja, teraz je na rade Vlasko.

Schranzovi pomohol ku gólu proti Cypru

Reprezentačný útočník Ivan Schranz rozbiehal seniorskú kariéru v Petržalke, ale ligovú premiéru zažil v Spartaku Trnava. V malom Ríme odohral päť sezón. O jednu menej práve so súčasným kapitánom červeno-čiernych Martinom Mikovičom. Odvtedy sú z nich dobrí kamaráti. „Píšeme si, naťahujeme sa. Pred zápasom s Cyprom som ho bol pozrieť v Senci. Priniesol mi dresy všetkých mužstiev, v ktorých hrával. Asi som ho dobil pozitívnou energiou, keďže sa v zápase strelecky presadil,“ dodal Mikovič.