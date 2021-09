Ničí Bayern Mníchov svojou prestupovou politikou kvalitu Bundesligy? Thomas Müller má na to jasnú odpoveď!

Bayern Mníchov útočí v aktuálnej sezóne na historický desiaty triumf v Bundeslige za sebou.

Za monopol Bayernu môže aj prestupová politika klubu. Tá znie jasne: Nenakupovať draho, ale múdro. V praxi to znamená, že Mníchovčanom sa do klubu podarilo priviesť množstvo hviezd za buď smiešne sumy alebo úplne zadarmo. Azda najznámejším úlovkom, ktorý klub nestal ani cent bol Robert Lewandowski.



V športovej obci kolujú názory, že Bayern Mníchov vďaka tomu, že vykupuje hráčov z domácej scény ničí kvalitu samotnej ligy a schopnosť klubov konkurovať Bavorom.



Na túto otázku sa najnovšie pozrela aj ikona klubu, Thomas Müller. " Že Bayern úmyselne oslabuje konkurenciu tým, že vykupuje ich hráčov? V žiadnom prípade. Nikto ich nenúti, aby súhlasili," rozhovoril sa Thomas.



"Napríklad sa pozrite na PSG a Mbappého. Takisto ako oni, aj my hľadáme kvalitných hráčov, ktorí sa zmestia do nášho rozpočtu. Myslím si, že je v poriadku hľadať posily v domácej lige. Prestupy sa často stávajú predmetom diskusií a to je dobré," dodal Müller pre Sport Bild.