Dávid Hancko ako ho nepoznáte: Po reprezentačnom zraze medzi európskou smotánkou!

Slovensko sa po nevydarenom EURE, zdá sa, nadýchlo k novej ére slovenského futbalu. Vďačiť za to môžeme realizačnému tímu na čele s trénerom Štefanom Tarkovičom.

Ten v rámci úvodného zápasu z celkových troch v boji o svetový šampionát priniesol na ihrisko iskru, ktorá padla do oka nejednému fanúšikovi. To prinieslo aj patričné ovocie, ktoré nám však odoprela zlá zhoda náhod. Najprv proti Slovinsku (1:1), kde mohli Sokoli pokojne útočiť na tri body a neskôr aj proti Chorvátsku na domácej pôde. Tu naši futbalisti držali krok s favorizovaným južanom až do samého záveru. Eufóriu zo skvelého herného prejavu však zatemnil gól Brozoviča z 86. minúty a zo zápasu sme tak odchádzali s dlhým nosom.



Nasledoval posledný zápas pred návratom ligovej sezóny proti Cypru. Tu sa potvrdili očakávania a tri body zostali na Slovensku. Pri zrode tejto novej futbalovej tváre Slovenska stál aj Dávid Hancko. To neostalo bez povšimnutia ani za hranicami a krajný obranca sa dostal do tímu týždňa podľa UEFA.



Ten vyzerá následovne:



Depay (9.9) Haaland (9.4) Broja (9.3)



Griezmann (9.2) Pjanič (9.2) Odegaard (9.7)



HANCKO (8.0) Ampadu (7.8) Černomordijs (7.9) Lorenzo (8.6)



Hein (8.6)