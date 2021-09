Po oficiálnom štarte Premier league sa sezóna začína aj pre Arsenal: Tréner Arteta so zbožným prianim!

Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta tvrdí, že jeho zverenci musia v sobotnom dueli Premier League proti Norwichu City bezpodmienečne zvíťaziť.

"Kanonieri" zaznamenali najhorší štart do sezóny za uplynulých 67 rokov a po troch kolách sú so skóre 0:9 na chvoste tabuľky.



"Sme niekde úplne inde, ako sme si predsavzali pred štartom nového ročníka najvyššej anglickej súťaže, žiadne výhovorky však neobstoja. Musíme to hodiť za hlavu, spraviť reštart a začať konečne vyhrávať zápasy. Treba bezpodmienečne naplno zabodovať už v sobotu proti Norwichu. Musíme sa pred našimi fanúšikmi rehabilitovať za nevydarený vstup do sezóny," zdôraznil Arteta na predzápasovej tlačovej konferencii.