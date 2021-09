Vráti sa Bolt ešte na ovál? Bývalý šprintér dal jasnú odpoveď

Bývalý fenomenálny jamajský šprintér Usain Bolt (35) neuvažuje o návrate na atletické ovály. Osemnásobný olympijský šampión tvrdí, že správny moment na "comeback" už preváhal.

Tešia ho však výkony krajaniek Shelly-Ann Fraserovej Pryceovej a Elaine Thompsonovej-Herahovej, ktoré podľa neho majú na to, aby čoskoro pokorili svetový rekord na stovke i dvojstovke.

Svetový rekordér na 100 m, 200 m i v štafete na 4x100 m ukončil svoju jagavú kariéru v roku 2017. Priznal, že uvažoval o návrate na atletickú scénu na OH v Tokiu, no tréner ho presvedčil o opaku.

"Už je neskoro. Ak by som sa chcel vrátiť, tak by to bolo pre túto olympiádu," vyhlásil 35-ročný Bolt pre BBC: "Keď som oznámil môjmu koučovi, že plánujem skončiť, tak si ku mne sadol a povedal mi, aby som si to dobre premyslel, že ak raz skončím, musí to byť definitívne rozhodnutie. Že on určite neplánuje robiť žiadne comebackové turné. Keď som v roku 2019 zašiel za ním a spýtal sa ho, čo by povedal na môj návrat na olympijských hrách, tak sa na mňa iba pozrel a rázne odvetil, že aby som ani len nezačínal s tréningom. Takže ak by nebolo môjho trénera, asi by som sa vrátil. Ja mu však dôverujem a ak on raz povedal 'nie', tak je to 'nie'. Je však pravdou, že stále mám v sebe to svrbenie..."

Bolt sa vyjadril aj k súčasným fantastickým výkonom jamajských šprintérok Fraserovej Pryceovej a Thompsonovej-Herahovej. Verí, že rivalita medzi nimi by mohla viesť k pokoreniu svetových rekordov na 100 a 200 metrov, ktoré v roku 1988 zabehla Američanka Florence Griffithová Joynerová. Thompson-Herahová v Tokiu obhájila olympijské tituly na stovke i dvojstovke. V auguste na mítingu v Eugene zlepšila svoje osobné maximum na 100 m na 10,54 s, ktorým zaostala iba o päť stotín za rekordom Griffithovej Joynerovej (10,49).

"Keď som sledoval, aké výkony predvádzajú obe dievčatá, napadlo mi, že by mohli méty pokoriť. Elainina technika sa skutočne zlepšila a to isté platí aj o Shelly-Ann. Myslím si, že obe klopú na dvere. Ľudia hovoria celé roky o tých rekordoch, ak by ich zlomili, bolo by to niečo ohromné pre šport," myslí si Bolt.