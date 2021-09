Svetový pohár má na programe finále: Mirgorodský o prvenstvo, bez šance nie je ani Grigar

Slovenských vodných slalomárov čaká cez víkend posledná zastávka v rámci Svetového pohára. Finálové podujatie štvorkolového seriálu privíta od piatka do nedele francúzske mesto Pau.

Najväčšiu pozornosť budú pútať výkony Marka Mirgorodského, ktorý sa po minulom týždni dostal na čelo hodnotenia v C1.

Mirgorodský obsadil na podujatí 3. kola SP v španielskom La Seu d’Urgell piate miesto a vďaka konzistentným výkonom, keď nechýbal v prvej päťke na žiadnom z predchádzajúcich pretekov, sa dostal na čelo priebežnej klasifikácie. Ak však chce pomýšľať na celkové víťazstvo, musí zabrať. Finále je dotované dvojnásobným počtom bodov a druhý David Florence z Veľkej Británie zaostáva za 22-ročným Slovákom iba o dva body.

"Ešte je predo mnou veľa roboty, pretože posledný Svetový pohár je za dvojnásobné body. Verím, že sa mi podarí urobiť dobrý výsledok a udržím si možno aj vedúcu pozíciu," povedal Mirgorodský pre portál canoe.sk.

Bez šance nie sú ani stálice Alexander Slafkovský s Matejom Beňušom. Slafkovský bol v Seu desiaty a pred finále figuruje na siedmom mieste s mankom 27 bodov na Florencea. Piaty Beňuš má len o dva body viac ako jeho starší slovenský kolega, v Španielsku sa neprebojoval do finále a bol šestnásty.

Strieborný olympionik z Tokia Jakub Grigar bol pred tretím kolom na čele hodnotenia v K1, no v Seu mu preteky príliš nevyšli, skončil až na 20. priečke a v celkovom poradí klesol na piate miesto. Na lídra Víta Přindiša z Česka však stráca iba 16 bodov.

Najlepšie zo Slovákov sa na finálové podujatie SP naladila Eliška Mintálová. Dvadsaťdvaročná kajakárka sa prvýkrát v kariére dostala na pódium, keď skončila tretia a v celkovom hodnotení sa vyšvihla na 10. miesto. Na líderku Jessicu Foxovú z Austrálie však stráca až 71 bodov. Zo Sloveniek je v top 20 aj Jana Dukátová na 17. pozícii.

Foxová vedie aj hodnotenie v C1. Medzi kanoistkami je na tom najlepšie zo Sloveniek Monika Škáchová, ktorá figuruje na 14. mieste so stratou sto bodov na líderku. Škáchová sa pokúsi vo finále nadviazať na dobrý výsledok zo Seu, kde obsadila siedme miesto: "Na poslednom Svetovom pohári v Pau sa budem snažiť zopakovať a možno aj vylepšiť tento výsledok. Bude to o to ťažšie, že vo Francúzsku sa budú rozdávať dvojnásobné počty bodov. Dúfam, že to zvládnem z každej stránky a vyjde to."

Finále Svetového pohára bude posledné podujatie pred MS, ktoré sú na programe v bratislavskom Čunove. Súťažný štart je na programe 22. septembra a šampionát vyvrcholí o štyri dni neskôr.



Program finálového 4. kola Svetového pohára vo vodnom slalome - Pau:

piatok 10. septembra:

9.00 - kvalifikácia K1 ženy a K1 muži – 1. jazda

11.17 - kvalifikácia K1 ženy a K1 muži – 2. jazda

14.15 - kvalifikácia C1 ženy a C1 muži – 1. jazda

15.57 - kvalifikácia C1 ženy a C1 muži – 2. jazda



sobota 11. septembra:

9.00 - semifinále K1 ženy a K1 muži

12.03 - finále K1 ženy

12.40 - finále K1 muži

16:00 - extrémny slalom - merané jazdy (časovka) ženy a muži



nedeľa 12. septembra:

9.00 - semifinále C1 ženy a C1 muži

11.33 - finále C1 ženy

12.10 - finále C1 muži

15.15 - extrémny slalom – vyraďovacie súboj (pavúk)



Slováci v Pau:

K1M: Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica

K1Ž: Eliška Mintálová, Jana Dukátová, Soňa Stanovská

C1M: Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský

C1Ž: Monika Škáchová, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská