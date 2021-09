Pavol Neruda o najbližšom Oktagone 27: Bratislavu čaká duel svetovej úrovne

Organizácia Oktagon už o pár dní odštartuje jednu z najväčších akcií svojej histórie. Za úspechom tejto čoraz populárnejšej a silnejšej značky na trhu športových organizácii stojí spoločne s Ondrom Novotným aj šikovný manažér Pavol Neruda.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa jeho zamestnancov a ľudí, ktorí s ním spolupracujú je príjemný, inteligentný a férový. Pôvodné meno tohto manažérskeho umelca znie Pavol Šipkovský. No keďže si bývalý fotograf myslel, že je jeho meno príliš nezapamätateľné, rozhodol sa inšpirovať Pablom Nerudom, teda básnikom a nositeľom Nobelovej ceny. Na jeho ďalšom výtvore s názvom Oktagon 27 sa v hlavnom zápase predstaví Ivan Buchinger proti Vojtovi Barboríkovi.

Aký máte pocit zo záujmu fanúšikov o Oktagon 27?

,,Sme radi, že ľudia aj napriek tomu, že zo začiatku boli opatrní, tak aktuálne podľa našich informácii lístky nakupujú. Sme okrem hokejovej olympijskej kvalifikácie prví organizátori, ktorí sa tu (v Bratislave, na štadióne Ondreja Nepelu) rozhodli spraviť akciu po lockdowne.“

Ako vnímate podporu zo strany štátu?

,,Úplna katastrofa, štát sa na nás vykašlal, celkovo na tých, ktorí zamestnávajú množstvo ľudí. Je to zo strany štátu absolútna nula. No zvykli sme si, takže sa nechceme sťažovať.“

Hlavným zápasom v kvalitne obsadenej karte na Oktagon 27 bude súboj Buchinger vs Barborík, ako predpokladáte, že tento zápas dopadne?

,,Buchinger vs Barborík je duel svetovej úrovne. Som rád, že sme ho dali dokopy na Slovensku. Bude to súboj mladej pušky so starou školou. Uvidíme kto komu vliezol do hlavy, Ivan (Buchinger) je ale zápasový typ. Ak sa dostane do oktagonu tak ide do toho naplno. Bude to špičkový súboj. Ďalší súboj, na ktorý sa teším bude Fodor vs Kohout. Očakávam, že to bude slušná prestrelka. Toto by za mňa mohla byť perlička večera.“

Nedávno sa z médií ozývali hlasy, ktoré naznačovali možnú spoluprácu medzi Oktagonom a KSW. Je šanca, že uskutočníte spoločnú akciu?

,,Nemyslím, že sa to niekedy stane. Nie sme pohádaní, rešpektujeme sa, no my tam cestu za spoluprácou aktuálne nevidíme. Chceme budovať seba a máme vlastné ambície, chceme dosiahnuť na nové méty a toto by bol krok smerom na bok.“

Myslíte si, že SFG a OFA bude mať na Slovensku čoskoro konkurenciu?

,,Myslím, že ostatné gymy potrebujú peniaze. SFG má Attilu a OFA Ilju, tomu sa bude ťažko konkurovať. Ale aktuálne dúfam, že budú rozkvetať aj iné značky. Aj preto sa snažíme podporovať domácu scénu na Oktagon.tv. Chceme aby sa rozvíjala, neustále na tom pracujeme.“

Ako je na tom možná odveta zápasu storočia Végh vs Vémola? Naštrbuje vaše vzťahy to, že Attila pripravuje vlastný boxerský galavečer?

,,Odveta a debaty okolo nej sú stále živé, je ale aj šanca, že sa to nestane. Môže sa stať všeličo, je to ešte predčasné riešiť, keďže Karlos je zranený. Attila je aktívny, myslím, že to vzťahy určite nenarušilo. Vieme, že budú mať svoj projekt, bude to ale iné a vieme o tom. Komunikujú s nami, takže je to na pohodu, máme priateľské vzťahy a prajeme im, nech sa im to podarí.“

Ak máte voľný víkend a ste fanúšikom tvrdého športu, lístky na Oktagon 27 sú stále v predaji.