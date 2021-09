Djokovič v semifinále! Delia ho dve víťazstvá od zisku kalendárneho Grand Slamu

Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku vyradil Taliana Mattea Berrettiniho nasadeného ako šiesteho 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 a už len dve víťazstvá ho delia od zisku kalendárneho Grand Slamu.

Jeho najbližším súperom bude Nemec Alexander Zverev. Líder svetového rebríčka prehral úvodný set v treťom stretnutí vo Flushing Meadows za sebou a deviatykrát na podujatiach veľkej štvorky v tejto sezóne. Spravil v ňom sedemnásť nevynútených chýb, v nasledujúcich troch dejstvách však dokopy iba jedenásť a za 3 hodiny a 26 minút sa prebojoval do svojho dvanásteho newyorského semifinále. V tomto roku má na grandslamových turnajoch bilanciu 26-0, keď získal trofeje na Australian Open, Roland Garros i vo Wimbledone. Ak pridá titul aj na US Open, stane sa prvým mužským držiteľom kalendárneho Grand Slamu od roku 1969. V minulosti to dokázali len Američan Don Budge (1938) a Austrálčan Rod Laver (1962, 1969). Tridsaťštyriročný Djokovič zároveň útočí na 21. grandslamový titul. Prekonal by ním rekordný zápis, ktorý momentálne drží so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom. Zverev nasadený ako štvrtý sa však vezie na šestnásťzápasovej víťaznej vlne, ktorú natiahol stredajším víťazstvom nad Lloydom Harrisom z Juhoafrickej republiky 7:6 (6), 6:3, 6:4. Nemec počas tejto série zdolal aj Djokoviča, v Tokiu ho pri ceste za olympijským zlatom vyradil v semfinále 1:6, 6:3, 6:1.



Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Matteo Berrettini (Tal.-6) 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.