Osemnásťročný zázrak na US Open: Toto sa nikomu predtým nepodarilo

Osemnásťročná britská tenistka Emma Raducanuová sa prekvapujúco prebojovala už do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrťfinále vyradila nasadenú jedenástku Švajčiarku Belindu Benčičovú 6:3, 6:4 a dosiahla životný úspech. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi Češkou Karolínou Plíškovou a Grékyňou Mariou Sakkariovou. .



Benčičovej vyšiel úvod zápasu s Raducanuovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Britka však postupne striasla zo seba nervozitu, získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Raducanuová ťažila z výborného pohybu po dvorci, v dlhších výmenách ničila favoritku obojručným bekhendom po čiare. Na Britke nebolo vôbec vidno, že hrá prvýkrát proti tenistke z elitnej svetovej dvadsiatky, na dvorci pôsobila vyzretým dojmom.



Benčičová robila v dôležitých momentoch priveľa dvojchýb, pri mnohých loptičkách bola neskoro. Na začiatku druhého setu nevyužila Švajčiarka so slovenskými koreňmi tri brejkbaly, čo sa jej vypomstilo. Za stavu 2:2 prišla o servis a Raducanuová už šancu na zisk cenného skalpu olympijskej šampiónky z Tokia z rúk nepustila. V desiatom geme premenila pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal. Raducanuová je vôbec prvou kvalifikantkou, ktorá postúpila do semifinále US Open a historicky najmladšou Britkou medzi elitným kvartetom. Podarilo sa jej to hneď pri debute v hlavnej súťaži v New Yorku.



"Vedela som, že to bude veľmi náročný zápas. Belinda je výborná hráčka, má rýchle a razantné údery. Tento rok je v skvelej forme, čo potvrdila ziskom zlata na olympiáde v Tokiu. V kľúčových momentoch som si dokázala pomôcť kvalitným podaním. Veľkú zásluhu na tomto úspechu majú členovia môjho tímu, ktorí sedia v lóži. Vďaka patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí mi držia palce doma pri televíznych obrazovkách," uviedla Raducanuová v prvom pozápasovom rozhovore.



ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Emma Raducanuová (V. Brit.) - Belinda Benčičová (Švajč.-11) 6:3, 6:4