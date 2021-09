Ronaldov kamarát Khabib sa preriekol: Aha, kvôli čomu odišiel z Juventusu!

Kamarát Cristiana Ronalda zápasník MMA Khabib Nurmagomedov prezradil, prečo hviezdny Portugalčan odišiel z Juventusu Turín. Toto je dôvod!

Cristiano Ronaldo koncom leta nečakane opustil Juventus. V Turíne mal ešte rok platnú zmluvu a odštartoval sezónu v drese "Starej dámy". Mnohých preto jeho návrat do Manchesteru United prekvapil.

Ronaldov kamarát - neporazený MMA zápasník Khabib Nurmagomedov - prehovoril o tom, prečo sa hviezdny Portugalčan rozhodol opustiť Taliansko.

„Nerád by som by zverejňoval nejaké osobné správy. Ronaldo povedal, že v Taliansku sa nudí a chce sa vrátiť do Anglicka,“ vyhlásil dagestanský zápasník pre ruský Sport24.

„Ani ja nie som fanúšikom talianskeho futbalu, no Premier League rozhodne neprepínam. Každý jeden tím v nej dokáže predviesť šou,“ dodal Khabib Nurmagomedov.