Výstavná strela Martina Koscelníka je hitom internetu: Parádny gól poslal babke do neba

Tá strela môže ašpirovať na gól roku! Keď sa obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Koscelník (26) v sedemdesiatej siedmej minúte zápasu proti Cypru (2:0) oprel spoza šestnástky do lopty, netušil, aký nádherný moment z toho nastane.

Jeho strela do šibenice rozjasala celý štadión a vo vytržení boli aj jeho rodičia a sestra, ktorí ho konečne po dvoch rokoch videli naživo v akcii. Futbalový univerzál z libereckého Slovana venoval parádny gól do neba svojej babke, ktorá pre niekoľkými mesiacmi zomrela.

Martin Koscelník z pozície obrancu či stredopoliara veľa gólov nedáva, ale na svoj prvý reprezentačný nikdy nezabudne. „Nepamätám si, že by som dal taký pekný gól v seniorskej kategórii,“ povedal na úvod pre Nový Čas Koscelník. Gólovému momentu predchádzal roh Mareka Hamšíka, po ktorom sa odrazená lopta dostala práve k obrancovi Liberca. „Milan Škriniar mi pred rohom hovoril, aby som v prípade odrazenej lopty nešpekuloval a vystrelil. A ono to vyšlo, aj keď som si loptu zle prebral, lepšie to dopadnúť nemohlo,“ opísal gólový okamih.

Z prvého presného zásahu v reprezentácii mal o to väčšiu radosť, že ho naživo videli aj jeho rodičia a sestra. ktorí sa na jeho zápasy pre covidovú pandémiu dva roky nedostali. Fanúšikovia si mohli všimnúť, že po góle sa Martin radoval so zdvihnutým ukazovákom a pohľadom upreným do neba. „Gól venujem babke, ktorá pred pár mesiacmi zomrela,“ smútil strelec. Život však ide ďalej a Martina čakajú ďalšie futbalové povinnosti. Ale aj zápisné do reprezentačnej kasy. „Juro Kucka mi už niečo naznačil, že ma to bude niečo stáť. Ale v takýchto prípadoch rád zaplatím aj nabudúce,“ dodal s úsmevom Koscelník.

Nahradí Pekaríka?

Podľa mnohých odborníkov by mohol práve Koscelník v budúcnosti nahradiť na poste pravého obrancu Petra Pekaríka (34). Čo na to hovorí sám Martin? „Peky je legenda slovenského futbalu. Dáva mu všetko a pokiaľ bude môcť hrať, nech hráva, je radosť sa na neho pozerať,“ vyjadril sa Koscelník.