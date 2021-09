Na čom fičí senzácia US Open Kanaďanka Fernandezová? TOTO ju nabíja energiou

Drobná postava, nenápadné vystupovanie. No Leylah Fernandezová (19) je postrachom ženského pavúka na US Open! Mladá Kanaďanka vyškrtla z pavúka dve bývalé svetové jednotky Japonku Osakovú a Nemku Kerberovú a svetovú päťku Ukrajinku Svitolinovú a na newyorskom grandslame si zahrá semifinále!

Leylah zdolala Svitolinovú 6:3, 3:6, 7:6, keď vyhrala rozhodujúci tajbrejk v kariére na ženskom okruhu. Po zápase rozdávala na všetky strany úsmevy a udivila odpoveďou na otázku, čo ju nabíja energiou.

„Javorový sirup. Kanadský javorový sirup je skvelý,“ vyhŕklo z nej tak rýchlo, ako vracia loptičky súperiek na kurte.

Reprezentuje Kanadu, ale má pôvod v rôznych krajinách. Jej otec Jorge je rodený Ekvádorčan, mama Irene má korene na Filipínach. Otec hrával futbal a v Montreale ho ako malá hrávala tiež. Lenže otec chcel pre ňu niečo iné a vybral jej tenis s tým, že ju on sám bude trénovať. A tak kým on študoval videá tenisových legiend, ona neúnavne posielala loptičku o stenu na druhú stranu kurtu. Ich spolupráca ju vyniesla už do semifinále US Open, aj keď otec s ňou po turnajoch nechodí. Koučuje ju z domu a pred každým zápasom jej vraj hovorí to isté: „Choď a uži si to na kurte!“

Na tom kanadskom javorovom sirupe niečo asi bude, lebo prvé grandslamové semifinále v kariére si zahrá aj jej krajan a iba o dva roky starší Félix Auger-Aliassime. „Chalan a baba z Montrealu, obaja v rovnaký čas v semifinále US Open. Nikdy by mi nezišlo na um, že sa niečo také môže stať,“ vyhlásil Felix.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Maria Sakkariová (Gréc.-17) - Karolína Plíšková (ČR-4) 6:4, 6:4.

Program semifinále:

Emma Raducanuová (V. Brit.) - Maria Sakkariová (Gréc.) a Leylah Fernandezová (Kan.) - Aryna Sabalenková (Biel.).