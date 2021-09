Bývalý reprezentačný obranca Stano Varga po vydretej výhre nad Cyprom: Za trápením je frustrácia!

Boli to opäť nervy! Polčasom proti Slovinsku a dvoma s Chorvátskom ukázali slovenskí futbalisti herný pokrok oproti prvej polovici roka. Proti Cypru, 99. mužstvu sveta, ho dlho nechali v kabíne Tehelného poľa.

Upracovaný výkon s množstvom nepresností na nekvalitnom teréne nakoniec viedol k vydretému víťazstvu, vďaka ktorému si udržali teoretickú šancu prehovoriť do boja o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

O dobrej nálade, hernej dominancii či trvalejšom tlaku sa hovoriť rozhodne nedá. Bývalý reprezentačný obranca Stanislav Varga si myslí, že za to môže sklamanie z predchádzajúcich dní.

„Psychika hráčov nebola v poriadku. Na pohode im nepridalo, že tesne predtým odohrali dva dobré zápasy so Slovinskom a Chorvátskom, ale získali v nich iba jediný bod. To ich negatívne zasiahlo. Dobre vedia, že mali na víťazstvo v Ľubľane a proti vicemajstrom sveta mohli brať bod. Tým by dohnali straty z úvodu kvalifikácie,“ povedal tréner Banskej Bystrice pre Nový Čas.

Proti Hamšíkovi a spol. bol aj zlý stav ihriska, ktorý vyhovuje skôr brániacemu mužstvu. Cyperčania sa zamerali na defenzívu s väčším počtom hráčov a Rodáka v bránke vôbec neohrozili. „Lopta na takomto nekvalitnom teréne nepredvídateľne odskakuje. Na to nie sú hráči z klubov zvyknutí. Zaujímavé, že na horšej polovici ihriska sme do prestávky gól nedali, na lepšej po zmene strán dva, a aj naša hra vyzerala úplne inak.“

V októbri sa predstavia Slováci na ihriskách najväčších favoritov na postup zo skupiny. Na Rusko a Chorvátsko strácajú štyri body. Podľa Vargu stále tlie svetielko na konci tunela. „Nie je to ešte úplne stratené. Veľa napovie najbližší súboj v Rusku. Ak ho vyhráme, dostaneme konkurentov pod tlak. V kvalifikácii nejde nikdy o krásu. Tá nám nepomôže. Na prvom mieste sú výsledky. Len tie nás môžu dostať na šampionát, kde sú iné benefity. Kľúčoví hráči, na ktorých stojí reprezentácia, však musia čo najviac hrávať. Potom dokážu zvládať aj dôležité zápasy.“

Varga: Nech Lobotka nehádže vinu na trénera!

Stano Lobotka nedohral zápas proti Cypru pre zranenie zadného stehenného svalu. Stredopoliar Neapola má stále ťažké srdce na bývalého trénera Gennara Gatusa, kvôli ktorému vraj sedel iba na lavičke. Pod Lucianom Spallettim už totiž nastupuje pravidelne. „Nesúhlasím so Stanom, že to bola chyba Gattusa."