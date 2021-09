Ronaldova exmilenka prehovorila: Takto som si užívala s Cristianom

Vyrozprávala aj detaily. Exmilenka futbalovej megahviezdy Cristiana Ronalda (36) Natasha Rodriguez nemá práve na portugalského reprezentanta najkrajšie spomienky.

Ich románik sa rýchlo skončil, Cristiano si hviezdu reality šou a modelku na sociálnych sieťach zablokoval. Natasha sa s rozchodu spamätávala niekoľko rokov.

"Cristiano ma odhodil ako handru a Georgine sa môže stať to isté. Hovorí sa, že ľudia sa nemenia a to isté platí aj pre futbalistov, ktoré priťahujú pozornosť atraktívnych žien,“ povedala modelka pre The Sun. Ich románik sa udial krátko po Ronaldovom rozchode s Irinou Shayk. Futbalista modelku požiadal, že by rád videl jej sexi zadok naživo. Natasha kývla a Cristiana v jeho byte navštívila.

"Stretli sme sa až takmer po polroku. Dal mi kód zámku jeho bytu, aby som mohla pokojne vojsť. Keď som vošla dnu, neverila som. Srdce mi búšilo ako šialené, ale bol veľmi milý a povedal mi, aby som sa cítila ako doma. Vyzliekla som sa, naliala si džús a sadla vedľa neho. Trochu sme sa rozprávali o jeho byte a trochu aj o mne. Potom som to zobrala do vlastných rúk, vstala som, vyzliekla som sa a predklonila, aby som mu ukázala zadok,“ prezradila detaily stretnutia Natasha.