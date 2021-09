Fernandezová pripomenula Šarapovovú: Najmladšia semifinalistka na US Open po Ruske

Pred US Open mala kanadská tenistka Leylah Fernandezová (19) na konte šesť vystúpení v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji a len jedno tretie kolo z vlaňajška na Roland Garros v Paríži.

Tento rok na Australian Open aj Wimbledone prehrala hneď v 1. kole, ale New York všetko zmenil. Po vyradení dvoch bývalých svetových jednotiek Naomi Osakovej a Angelique Kerberovej rodáčka z Montrealu zvládla aj tretí trojsetový súboj v rozpätí piatich dní a senzačne postúpila do semifinále. V utorok v noci vyradila turnajovú päťku, Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, 6:3, 3:6, 7:6 (5). To všetko deň po svojich 19. narodeninách a v boji, ktorý trval 2:25 h.

"Bol to jeden z najťažších zápasov mojej kariéry po každej stránke - tenisovej, mentálnej aj emocionálnej. Svitolinová je skvelá hráčka a veľká bojovníčka. V druhom sete sa zdvihla a ja som urobila pár chýb v dôležitých momentoch. V treťom sete som sa však vrátila do hry a v záverečnom tajbrejku som mala aj šťastie. Som rada, že som to dobojovala do víťazného konca," uviedla Leylah Fernandezová na tlačovej konferencii po zápase.

Mentálne odolná Fernandezová vstúpila do tretieho setu výborne. Viedla 3:1 aj 5:2, ale neúnavná Svitolinová sa aj pred zrakom manžela Gaela Monfilsa vzchopila a dotiahla set do tajbrejku. V ňom viedla mladá Kanaďanka s náskokom 4:1, Ukrajinka vyrovnala na 5:5, ale posledné dve loptičky patrili 73. hráčke rebríčka WTA. Víťazka má istotu posunu do najlepšej päťdesiatky.

Fernandezová vôbec prvýkrát v kariére ovládla tajbrejk v rozhodujúcom treťom sete na hlavnej ženskej úrovni. Stala sa treťou Kanaďankou v semifinále US Open v histórii. Nadviazala na Carling Bassettovú-Segusovú z roku 1984 a šampiónku spred dvoch rokov Biancu Andreescovú. Zároveň je vo veku 19 rokov najmladšia semifinalistka vo Flushing Meadows od Rusky Marie Šarapovovej v roku 2005. Tá mala vtedy osemnásť.

"Po mojom prvom titule na okruhu WTA vo februári v Monterrey som trénovala aj hrala veľmi dobre. Napriek nie najlepším výsledkom som sa stále mohla oprieť o poctivú robotu. Vždy som po návrate domov začala pracovať ešte tvrdšie, aby som zlepšila svoju hru. Cítim, že sa zlepšujem krôčik po krôčiku a všetko, čo som v tomto roku obetovala pre tenis, sa teraz zúročuje. Proti Svitolinovej mi veľmi pomohlo, že som za každých okolností neprestávala veriť svojej hre," dodala Fernandezová.

Jej súperkou v semifinále bude Bieloruska Arina Sobolenková. Svetová dvojka zdolala Češku Barboru Krejčíkovú 6:1, 6:4 a po Wimbledone si zahrá prvýkrát v semifinále aj na US Open. Až do začiatku aktuálnej sezóny mala víťazka desiatich turnajov vo dvojhre na grandslamovom podujatí maximum osemfinále z US Open 2018. V tomto roku má 23-ročná Bieloruska na konte už 43 víťazných zápasov, čím o jeden preskočila na čele poradia práve Krejčíkovú a tiež svetovú jednotku Ashleigh Bartyovú.

"Druhé grandslamové semifinále! To je niečo, na čo môžem byť právom hrdá. Hrdá som aj na svoj tím, s ktorým stále pracujeme na zlepšení slabších faktorov mojej hre. A to ma najviac napĺňa hrdosťou," vyhlásila Sobolenková na webe WTA Tour. "Turnaj hodnotím kladne, ale moja nádrž je prázdna. Nechcem brať súperke zásluhy, bola jasne lepšia. Ja som však nevládala. Sezóna je dlhá a dostalo ma to na tomto turnaji. Chýbala mi energia," skonštatovala Krejčíková v rozhovore na webe iDnes.cz.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Leylah Annie Fernandezová (Kan.) - Jelina Svitolinová (Ukr.-5) 6:3, 3:6, 7:6 (5), Arina Sobolenková (Biel.-2) - Barbora Krejčíková (ČR-8) 6:1, 6:4.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Carlos Alcaraz (Šp.) 6:3, 3:1 - skreč, Daniil Medvedev (Rus.-2) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.