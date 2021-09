Šance Slovákov na postup zo skupiny: Kadiaľ vedie cesta do Kataru?

Nádej stále žije. Slovenskí futbalisti si udržali teoretickú šancu na postup na majstrovstvá sveta 2022.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

V poslednom septembrovom súboji vydolovali na Tehelnom poli potrebné tri body, keď zdolali Cyprus 2:0. Z troch posledných súbojov však zverenci Štefana Tarkoviča získali iba 4 body, čo je málo.

V našej kvalifikačnej skupine H si čelo tabuľky strážia Chorváti, ktorým s rovnakým počtom bodov (13) dýchajú na chrbát Rusi. Po 6. kole a pohľade na poradie skupiny H je jasné, že táto dvojica má najbližšie k postupu do Kataru. Slováci strácajú na nich 4 body. Ak chcú ešte v závere kvalifikácie zamiešať postupové karty, musia v októbri vyhrať v Chorvátsku aj Rusku. Prípadné bodové zaváhanie u týchto súperov, by nám pred poslednými dvoma zápasmi (doma so Slovinskom a na Malte) už šancu na postup definitívne uzavrelo.

Zvyšný program Slovákov v skupine H:

8. október 2021: Rusko - Slovensko (20:45)

11. október 2021: Chorvátsko - Slovensko (20:45)

11. november 2021: Slovensko - Slovinsko (20:45)

14. november 2021: Malta - Slovensko (15:00)

Tabuľka H-skupiny:

1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4

Kto postúpi z Európy na MS 2022?

Z Európy sa na MS 2022 v Katare kvalifikuje 13 krajín. Víťaz každej skupiny (hrá sa v 10 skupinách) sa kvalifikuje priamo na šampionát. Zvyšní traja účastníci z Európy vzídu z play off.

Play off sa zúčastní dvanásť tímov. Desať tímov z druhých miest v skupinách z kvalifikácie a dva najlepšie tímy z Ligy národov 2020, ktoré neskončili na prvých dvoch miestach vo svojej kvalifikačnej skupine.