Smelé plány Čechov: Chcú hostiť finále Európskej konferenčnej ligy!

Finále Európskej konferenčnej ligy by sa mohlo v nadchádzajúcich rokoch odohrať v Českej republike.

Cieľom FAČR je k našim západným susedom priniesť vrcholné akcie UEFA. „Výkonný výbor ma poveril, aby som s UEFA jednal o možnosti usporiadania finále Európskej konferenčnej ligy v roku 2023, alebo 2024,“ povedal na tlačovej konferencii predseda Futbalovej asociácie ČR Peter Fousek.

Európska konferenčná liga je po Lige majstrov a Európskej lige treťou najprestížnejšou pohárovou súťažov UEFA. Tento rok sa uskutoční jej prvý ročník a český futbal budú zastupovať tímy Slavie a Jablonce. Farby Slovenska háji úradujúci majster Slovan Bratislava.

Pokiaľ by FAČR zvíťazil nad konkurenciou, musel by takisto dostať od UEFA výnimku. Najvhodnejším štadiónom pre organizáciu takejto akcie je pražský Eden, avšak i ten s kapacitou 19 370 miest nespĺňa požadovaný limit, ktorý je ešte o šesť tisíc miest vyšší. “Domnievam sa ale, že výnimka je objednateľná. To je jednou z našich úloh," verí Fousek.