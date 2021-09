Zvučná posila hokejovej Nitry: Pod Zobor mieri reprezentačný útočník!

Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík si prvýkrát v kariére vyskúša najvyššiu slovenskú súťaž.

Kmeňový hráč fínskeho klubu Saipa Lappeenranta zamieril na ročné hosťovanie do HK Nitra. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Odchovanec bratislavského Ružinova strávil vo Fínsku uplynulých päť sezón. V ročníku 2020/2021 odohral v najvyššej fínskej súťaži 14 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly, dve asistencie, dve trestné minúty a dva mínusové body. O väčší počet zápasov ho obrali problémy s chrbtom. Vedenie HK Nitra sa s fínskym klubom dohodlo na Krivošíkovom hosťovaní do konca sezóny.

"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť príchod tohto veľmi talentovaného 22-ročného slovenského útočníka. V zmluve o hosťovaní je klauzula o možnom stiahnutí hráča späť do materského klubu v časovo obmedzenom úseku do konca kalendárneho roka. Očakávame, že po vynútenej prestávke spôsobenej zdravotnými komplikáciami sa vráti do formy z predminulej sezóny a že si svojimi výkonmi opäť vypýta miesto v reprezentácii Slovenska," povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.