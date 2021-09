Zlý deň nemeckého tenistu: Najskôr komický pád cez sieť, potom zranenie

Počas prvého setu si Berrettini natiahol svojho súpera k sieti krásnym oblúčikom. Otte síce loptičku v poslednej chvíli odohral späť, avšak na následný smeč súpera už bol prikrátky. Aby toho nebolo málo, svoj pohyb neubrzdil a po páde cez sieť skončil ležiac na dvorci.

Nemecký tenista napokon svoj zápas vinou zranenia prehral, nemohla za to však úsmevná situácia zo začiatku zápasu. Osudný moment prišiel počas podania v štvrtom sete. Otte si pri servise poranil zápästie a vyžiadal zdravotnú pauzu. Po návrate už mal navrch ôsmy hráč svetového rebríčka Matteo Berrettini.

