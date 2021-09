Americký tenista Opelka zaplatí mastnú pokutu: Neuveríte, za čo

Všelijaké netenisové problémy sa z času na čas riešia na turnajoch. Na poslednom grandslamovom podujatí tenisového roka zaujali batožinové problémy, ktorých výsledkom bola bizarná pokuta a množstvo posmeškov!

Pokutu dostal Američan Reilly Opelka (24), ktorý prvýkrát v kariére postúpil do grandslamového osemfinále. A to nie hocakú! Rovných 10-tisíc dolárov (viac ako 8 400 eur) vyfasoval za to, že na kurt nastúpil s neschválenou taškou. Presnejšie, logo belgickej galérie na ružovej taške presiahlo povolené rozmery. Najbizarnejšie na všetkom je to, že sa o pokute dozvedel od novinárov...

„Pokuta za ružovú tašku? To je zlý vtip. Rozhodca mi povedal, že som si to mal nechať premerať a prikázal mi, aby som to zakryl. To som aj urobil,“ ohradil sa a dodal, že tú istú tašku mal aj na Roland Garros...

Posmešky sa zasa ušli mladému Dánovi Holgerovi Runemu (18), ktorý na zápas so svetovou jednotkou napochodoval s taškou známou aj u nás – veľkou igelitkou firmy IKEA. Veru, s taškou, ktorú má doma aj mnoho slovenských domácností! „Podľa mňa je to pekná taška. Pomestím tam všetko, čo sa mi na kurte môže zísť. Navyše sa hodí ku mne,“ vyhlásil na svoju obranu sympatický tínedžer, ktorý Djokovičovi dokázal vziať set.