Bývalí obrancovia o nízkej vyťaženosti obrancu Malorky v reprezentácii: Dajte šancu Valjentovi

V španielskej Malorke nezíde z ihriska, v slovenskej reprezentácii má miesto iba na lavičke! Obranca Martin Valjent (25) nie je jediným futbalistom, ktorý bojuje s podobným paradoxom. Najcennejší dres si obliekol v tomto roku iba raz - v marci pri domácej remíze s Maltou.

Zmeniť sa to mohlo vo včerajšom kvalifikačnom dueli o postup na majstrovstvá sveta 2022 proti Cypru (vyhrali sme 2:0) na Tehelnom poli. Nestalo sa! Martin Valjent opäť na ihrisku chýbal.

Valjent v uplynulej sezóne výraznou mierou pomohol Malorke k postupu do španielskej La Ligy. Aj v nej si počína zatiaľ spoľahlivo, keď v troch zápasoch inkasoval tím len jeden gól. Stabilne dobré výkony Slováka si všimol aj legendárny brankár Iker Casillas, ktorý ho zaradil do svojej najlepšej jedenástky uplynulého ligového kola. V reprezentácii sa však ku klubovej vyťaženosti ani zďaleka nepribližuje. Pod vedením Štefana Tarkoviča sa dostal na ihrisko iba v šiestich zápasoch. Pre Valjenta asi smola, že v nich Slováci dosiahli iba jediné víťazstvo.

„Možno práve prvý dojem nebol pre trénera a jeho asistentov ideálny,“ naznačil pre Nový Čas bývalý skvelý obranca Dušan Tittel.

Na tejto pozícii sa teraz kryštalizuje tandem Ľubomír Šatka – Milan Škriniar, ktorý dostáva najviac príležitostí. „Šatka zvládol dôležité zápasy a vytvoril so Škriniarom dobrú dvojicu. Je to otázka aj zohratosti, aby sa na ihrisku poznali naslepo. Tréneri majú v zálohe i niekoho tretieho, lebo prídu žlté karty, zranenia.“ Je presvedčený, že s Valjentom rátajú.

„Musí byť trpezlivý. Jeho šanca príde. Potom treba výkonom všetkých presvedčiť, že do zostavy patrí,“ tvrdí Tittel. Valjent svoj boj nevzdáva. V klube nastupuje pravidelne a s jeho prácou vládne spokojnosť. „Keďže hráva za Malorku stabilne, šancu by mal dostať aj v reprezentácii,“ myslí si bývalý obranca Vladimír Kinder. Podľa neho je jeho minutáž v ťažkej španielskej lige dostatočnou zárukou kvalít hráča. „Šatka so Škriniarom neurobili obrovské chyby, preto majú stále podporu trénera. Naše šance postúpiť na majstrovstvá sveta sú však malé, takže by si Valjent zaslúžil miesto v zostave.“