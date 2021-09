Van Gaala nahnevala otázka novinára: Netušíte, o čom hovoríte

V pozícii šéfa lavičky nahradil odchádzajúceho Franka de Boera, ktorý vo funkcii skončil po neúspechu na európskom šampionáte. Holandsko vtedy v osemfinále prekvapujúco podľahlo Česku 0:2. 70-ročný Van Gaal sa k trénovaniu vrátil po piatich rokoch. Naposledy viedol Manchester United.

Na nedávnej tlačovej konferencii ho jeden z prítomných novinárov oslovil s otázkou, či chce pri národnom tíme presadzovať defenzívnu taktiku vo formácii 5-3-2 podobne ako Chelsea alebo Liverpool. Tréner známy svojimi výrokmi neostal svojej povesti nič dlžný a na oko nevinná otázka ho poriadne rozčertila.

„Vo futbale nemáte žiadnu víziu, netušíte, o čom hovoríte, ste iba novinár – pre toto máte víziu, chcete priťahovať pozornosť. S rozostavením 5-3-2 a 5-2-3 sa dá neskutočne dobre útočiť,“ reagoval Van Gaal.

😅 Safe to say Louis Van Gaal wasn't best pleased with this question from the journalist. pic.twitter.com/1Y42G9okUX