Vážne problémy českého reprezentačného brankára: Bude musieť ukončiť kariéru?

Český hokejový brankár Jakub Kovář si už v aktuálnej sezóne KHL nezachytá, môžu za to zdravotné problémy.

Člen širšej reprezentačnej nominácie, 33-ročný Jakub Kovář odchytal posledné play-off so zraneným meniskusom kolena. Po sezóne musel podstúpiť operáciu. V novom ročníku sa síce do bránky Jekaterinburgu postavil, no z Ruska neprichádzajú potešujúce správy.

V piatkovom dueli dostal Čech priestor medzi troma žrďami od začiatku. Kryl 26 streleckých pokusov Magnitogorsku, ale inkasoval poltucet gólov a nezabránil vysokej prehre 2:6. O dva dni neskôr už v zostave svojho zamestnávateľa vôbec nefiguroval, zakrátko za objavil na listine zranených hráčov.

Zo strany ruských médií sa okamžite vynorili špekulácie o možnom konci kariéry pre držiteľa bronzovej medaily z MS. Úplne jednoznačne sa k nepríjemnej téme nedokázal vyjadriť ani hráčov agent Vladimír Vůjtek mladší. „Všetko sa rieši, zatiaľ sa úplne presne nevie, ako všetko bude. Momentálne neviem veľa povedať, musel by som veštiť z krištáľovej gule,“ povedal pre český portál Sport.cz.