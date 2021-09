Brazílčan Neymar je späť vo forme: Nabudúce si vezmem M-ko

Ešte niekoľko týždňov späť bol brazílsky futbalový útočník Neymar terčom kritiky pre svoju postavu, dnes je všetko inak.

V júli po neúspešnom finále Copa América proti Argentíne, zachytili novinári Brazílčana na luxusnej jachte v nie príliš ideálnej forme. Počas medzisezónneho obdobia si však zrejme útočník PSG povedal, že všetko zmení.

Pred pár dňami zverejnil Neymar na svoje sociálne siete fotky, kde hrdo ukazuje svoju vyšportovanú postavu. Príspevok komentovali aj viacerí známi futbalisti na čele s jeho spoluhráčom Kylianom Mbappém.

Neymar neváhal odpovedať ani na kritiku zo strany niektorých fanúšikov po neúspešnom zápase s Čile (prehra 0:1). Brazília nastúpila do duelu v modrých dresoch, v tých ich najväčšia hviezda nevyzerala najštíhlejšie, no reakcia bola jasná. „Bolo to dresom, bol veľmi veľký. Nabudúce si nechám pripraviť M-ko,“ smial sa Neymar na instastories.