Molčan: Nikdy som nehral mužský Davis Cup, musím sa na to mentálne pripraviť

Slovenský tenista Alex Molčan (23) postupom do 3. kola US Open potvrdil obrovský výkonnostný progres. Teraz má pred sebou cieľ čo najrýchlejšie sa prepracovať do elitnej svetovej stovky.

Výborné výsledky v New Yorku ho v onlajn vydaní rebríčka ATP katapultovali na 116. miesto tesne za najlepšieho slovenského singlistu Norberta Gombosa.

"Som neskutočne rád, že z kvalifikácie sa mi podarilo postúpiť až do 3. kola. Niektoré zápasy boli fyzicky aj psychicky veľmi náročné, hlavne finále kvalifikácie proti Gastaovi Eliasovi, v ktorom som čelil dvom mečbalom. Boli tam mierne výkyvy v určitých setoch, no predviedol som kvalitnú hru. V 3. kole so Schwartzmanom som ťahal za kratší koniec. Diego nerobil chyby, výborne sa pohyboval, chopil sa každej šance. Je to pre mňa veľká skúsenosť. Dúfam, že mi to pomôže do ďalších turnajov," uviedol Molčan na utorňajšej tlačovej konferencii Slovenského tenisového zväzu.

Na začiatku roka bol okolo 300. miesta, veľmi mu pomohol postup do finále turnaja ATP v Belehrade. "Na začiatku sezóny som mal iné nastavenie v hlave. Vôbec som nemyslel na to, že budem hrať 3. kolo grandslamu. Finále v Belehrade nakoplo moje sebavedomie. Odvtedy podávam konštantné výkony, držím si úroveň. Som blízko k stovke, budem makať a trénovať, aby som sa tam dostal čo najskôr. Veľmi sa teším na daviscupový duel s Čile. Nikdy som nehral mužský Davis Cup, musím sa na to mentálne pripraviť."

Veľkú zásluhu na úspešných výsledkoch Molčana majú obaja jeho tréneri - tenisový Ladislav Simon a kondičný Dávid Olász. "Keby nám niekto povedal pred začiatkom US Open, že Alex postúpi do 3. kola, brali by sme to všetkými desiatimi. S jedlom však rastie chuť, chceli sme, aby sa dostal ešte ďalej. Schwartzman bol nad jeho sily. Asi som mu mal naordinovať trochu odvážnejšiu taktiku. Chceli sme, aby bol vytrvalý vo výmenách, aby mu zobral vietor z plachiet, no Diego potvrdil, že je skvelý hráč," zdôraznil Simon.