Hokejisti a kamaráti z Trenčína spomínajú na Demitru († 36): Na svojich deťoch vidíme, ako rýchlo to letí

Hoci sa už spolu nesmejú, neťuknú si do puku, nerobia si žarty a rôzne hecovačky, stále ho majú v srdci a ni­kdy na neho nezabudnú! Bývalí spoluhráči a najmä kamaráti Pavla Demitru († 36) – Marián Hossa (42), Marián Gáborík (39) i Branko Radivojevič (40) - si zaspomínali na svojho parťáka, ktorý je už desať rokov v hokejovom nebi…

Trojnásobný víťaz NHL s Chicagom Marián Hossa sa v septembri 2011 tešil na prvého potomka – dcérku Miu. Dokonca Pali Demitra mu často písal, kedy sa narodí, že to spolu oslávia, ale, žiaľ, tragicky zahynul 7. septembra, dva dni pred narodením Hossovej dcérky.

„Je to neuveriteľné, že to už je desať rokov. Doslova to mrazí, pretože najlepšie to vidím na svojej dcérke Mii, ktorá sa narodila po tej nešťastnej udalosti, ako rastie. A vidím to aj na Paliho deťoch, ktoré vyrástli a určite by bol na ne hrdý. Majú hlavy na správnom mieste, idú si obaja za svojimi cieľmi a robia, čo ich baví,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marián Hossa.

Blízko k Demitrovi mal aj útočník Marián Gáborík. Hoci bol o 8 rokov mladší, Pali si ho zobral pod ochranné krídla a bol ako jeho starší brat. „Ako sa blíži 10. výročie od tragédie, tak na Paľka myslím často. Pamätám si, že keď sa to stalo, išiel som na tréning v NY Rangers, bol som v šoku a nemohol som ani trénovať. Zišiel som z ľadu a sedel som dlho na striedačke,“ vyjadril sa Gáborík, ktorého teší, že Paliho deti zdelili športové vlohy.

„Lucas si vybral futbal, asi urobil aj dobre, že nechal hokej. Je z neho šikovný hráč a hlavne cieľavedomý. A Zarka sa tiež venuje športu, takže určite by mal Pali z oboch radosť.“

Dva roky v Minnesote, v rokoch 2007 až 2009, strávil s Demitrom aj útočník Branko Radivojevič. „Vtedy sme sa viac zblížili a naozaj nemôžem uveriť tomu, že je to už desať rokov, čo tu Paľko chýba. Ja myslím prakticky na neho každý deň, keďže na štadióne v Trenčíne máme jeho podobizeň,“ doplnil Branko.