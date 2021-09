Roglič v závere takmer zablúdil: Takmer preletel cez chatrnú bariéru

Iba katastrofa mohla zabrániť Primožovi Rogličovi (31) v zisku tretieho červeného dresu v rade na pretekoch Vuelta a España. A tak sa ju pokúsil dokonca zorganizovať sám. Slovinec sa totiž počas záverečnej časovky na trati takmer vybral nesprávnym smerom, komentátori Eurosportu neverili vlastným očiam.

Roglič v záverečnej etape prechádzal po kruhovom objazde a začal odbočovať smerom k nesprávnemu výjazdu, pričom zamieril rovno na cestu, kde bola natiahnutá páska. Už keď to vyzeralo, že preletí cez chatrnú bariéru, si to pretekár na poslednú chvíľu rozmyslel a svoj bicykel strhol na správny kurz.

„Nie, nie, nie!“ kričal v priamom prenose komentátor Eurosportu Carlton Kirby, zatiaľ čo jeho kolega Sean Kelly sa zmohol len na stručný komentár. „Wau, to by bolo niečo! Vďakabohu za to, že tam bola tá páska. Je to pripomienka toho, že na pretekoch nemôžete nikdy nič považovať za samozrejmé,“ dodal Kelly. Roglič týmto zbytočným manévrom stratil niekoľko sekúnd.