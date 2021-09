Alcaraz najmladším štvrťfinalistom US Open, prekonal aj Agassiho

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa vo veku 18 rokov a 4 mesiace stal najmladším štvrťfinalistom dvojhry mužov na US Open od roku 1963.

O osem dní prekonal legendárneho Američana Andreho Agassiho z roku 1988. Alcaraz je vôbec najmladší štvrťfinalista na všetkých štyroch grandslamových turnajoch od roku 1989. Vtedy bol v osmičke najlepších na Roland Garros ešte o rok mladší Američan Michael Chang, ktorý neskôr celý turnaj senzačne vyhral.

Ambiciózny španielsky tínedžer po senzačnom vyradení turnajovej trojky Gréka Stefanosa Tsitsipasa si v osemfinále opäť v piatich setoch poradil s nemeckým kvalifikantom Peterom Gojowczykom 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0. Zápas trval 3:31 h a neskorší víťaz až 13-krát vzal súperovi podanie. Alcaraz vyhral posledných osem gemov zápasu a v závere 32-ročnému súperovi uštedril nepopulárneho "kanára". Tínedžer bez nervov v štyroch zápasoch na US Open 2021 odohral dovedna 17 setov. Už teraz má istotu posunu z 55. na 38. priečku rebríčka ATP.

"Prvý set mi nevyšiel, ale potom som pridal na agresivite a pohybe a vyplatilo sa mi to. Na druhej strane už po prvých dvoch setoch som mal pocit, že som fyzicky aj mentálne úplne vyčerpaný. Veľmi mi však pomohli diváci a ich energia. Bez nich by som tento zápas nezvládol," uviedol Carlos Alcaraz na webe US Open. "Po štvrtom sete som dostal kŕče a napriek tomu, že som bojoval, už som so zápasom nemohol nič urobiť. Vážim si však, že som to dohral, lebo atmosféra bola úžasná," skonštatoval Peter Gojowczyk.

Alcaraz v tomto roku debutuje v hlavnej súťaži na všetkých grandslamových turnajoch. Jeho doterajším maximom bolo 3. kolo z Roland Garros v Paríži. Na newyorskom "harde" však zabojuje o postup do semifinále proti o 3 roky staršiemu Kanaďanovi Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Ďalšiu dosiaľ známu štvrťfinálovú dvojicu tvoria turnajová dvojka Rus Daniil Medvedev a senzácia z Holandska Botic van de Zandschulp. Rozbehnutý 25-ročný kvalifikant v osemfinále vyradil nasadenú jedenástku a premožiteľa Slováka Alexa Molčana, Argentínčana Diega Schwartzmana, 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.