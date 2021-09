Španielská tenistka zaútočila na vyčerpanú Češku: Také neprofesionálne!

Za stavu 5:5 v druhom sete avizovala Krejčíková rozhodcovi, že potrebuje ošetrenie. Mala zdravotné problémy, náročné výmeny musela dlhšie predychávať, čo sa samozrejme nepáčilo Španielke. Zdalo sa jej, že Češka úmyselne zdržuje. Tento moment mal dohru aj po samotnom stretnutí. "Také neprofesionálne!" utrúsila pri podávaní rúk Muguruzová na adresu českej hráčky.

"Nechcem o tom veľa hovoriť. Nechám vás, aby ste si urobili názor. Hráčka by mala vedieť, ako sa v určitých momentoch správať. Je pravda, že som v závere zápasu nebola jej počínaním nadšená," cituje Španielku portál idnes.cz.

Krejčíková zostala po zápase sedieť na lavičke, v predklone a s ľadovým uterákom okolo krku. "V závere mi bolo naozaj zle. Ešte teraz sa cítim veľmi zle. Neviem, čo sa prihodilo, ale nemohla som dýchať. Celý svet sa mi triasol. Nič podobného sa mi ešte nestalo. Dúfam, že sa dám dokopy a budem pripravená na ďalší zápas," povedala Krejčíková.

Muguruza and team not happy as Krejcikova slowly goes to her towel while she is ready.#USOpen pic.twitter.com/XSMS2wcdzj