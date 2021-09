Katar sa Slovákom vzďaľuje, proti Cypru s jednoznačným cieľom

Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončia septembrový trojzápasový program kvalifikácie MS 2022 utorňajším duelom s Cyprom na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (20.45).

Postup na mundial v Katare sa im výrazne vzďaľuje, v tabuľke H-skupiny im po polovici bojov o MS patrí až štvrté miesto so 6 bodmi. Sú pred nimi favoriti a desaťbodoví Chorváti s Rusmi, resp. sedembodoví Slovinci.

Slováci vstúpili do septembrového trojzápasu remízou v Slovinsku 1:1, potom prehrali na Tehelnom poli s Chorvátskom 0:1. Podali kvalitný výkon, podobne ako v Slovinsku však zlyhali v efektivite. Utrpeli tak síce len prvú prehru v skupine, ale ich vyhliadky na postup sú pomerne biedne, keďže na konte majú zatiaľ len jednu výhru. Ak si chcú udržať šancu aspoň na druhé barážové miesto v skupine, musia Cyprus bezpodmienečne zdolať. Súperovi tiež majú čo oplatiť, v marci s ním v Nikózii uhrali len bezgólovú remízu. V októbri ich čakajú zápasy na pôde Ruska (8.10.) a Chorvátska (11.10.), v novembri potom kvalifikáciu ukončia doma proti Slovincom (11.11.) a na Malte (14.11.).

Tréner SR Štefan Tarkovič vie, že utrpené bodové straty budú chýbať. "Uvedomujem si, že po týchto výkonoch sme mohli mať šesť bodov, ale získali sme jeden. Body sa nedajú nahradiť," skonštatoval po sobotnom zápase, ktorý rozhodol strelou v závere Marcelo Brozovič. Teraz bude dôležité správne sa pripraviť na Cyprus, najmä zvýšiť produktivitu. "Bodové straty chceme dobehnúť v najbližšom zápase a v októbri, keď hráme dvojzápas v Chorvátsku a Rusku. Som spokojný, že mužstvo získava hernú tvár, dokáže sa presadiť. Verím, že dokážeme finálnu fázu realizovať efektívnejšie a stále budeme v hre o postup," vyjadril sa Tarkovič a na margo najbližšieho súpera dodal: "Cyprus je charakteristický dobrou organizáciou hry, hrajú hlboký blok. Vieme, aký bol prvý zápas, musíme sa z neho poučiť. Verím, že to zvládneme a urobíme maximum pre to, aby sme vyhrali."

"Zápasy idú v rýchlom slede a vieme, že jednoducho s Cyprom musíme vyhrať. Musíme sa dobre zregenerovať. Súpera si pozrieme, sú nepríjemní najmä v tom systéme s troma obrancami, keď aj celé mužstvo dobre bráni. Musíme to zvládnuť," povedal autor gólu v Slovinsku Róbert Boženík. "Po inkasovanom góle s Chorvátmi sme tam mali ešte možno štyri či päť zakončení. Bohužiaľ, nepadlo to tam. Dúfam, že sme si to už vybrali a v utorok to tam už padne a my získame tri body," uviedol obranca Dávid Hancko.

V súboji s Cyprom si môže už 107. reprezentačný štart pripísať na svoje konto obranca Peter Pekarík. Ak sa mu to podarí, vyrovná na druhom mieste v celkovom poradí Miroslava Karhana. Pred týmto duom je už len stále aktívny Marek Hamšík, na ktorého Pekarík aktuálne stráca 25 zápasov.

Stretnutie Slovensko - Cyprus povedú rozhodcovia z Azerbajdžanu na čele s hlavným arbitrom Alijarom Aghajevom. V priamom prenose ho odvysiela Jednotka RTVS.



Kvalifikácia MS 2022 - H-skupina:

SLOVENSKO - Cyprus /utorok 7. septembra, 20.45 h, NFŠ v Bratislave, Jednotka RTVS/

rozhodcovia: Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Akif Amirali (všetci Azer.)



Tabuľka H-skupiny:

1. Rusko 5 3 1 1 8:4 10

2. Chorvátsko 5 3 1 1 5:1 10

3. Slovinsko 5 2 1 2 4:4 7

4. SLOVENSKO 5 1 3 1 5:5 6

5. Malta 5 1 1 3 6:9 4

6. Cyprus 5 1 1 3 1:6 4