Peersa s Polášekom o štvrťfinále proti turnajovým desiatkám

Slovenský tenista Filip Polášek postúpil do osemfinále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Po boku Austrálčana Johna Peersa ako nasadené osmičky v 2. kole zdolali izraelsko-juhoafrický pár Jonathan Erlich, Lloyd Harris 7:6 (5), 6:4.

Súpermi Poláška a Peersa v boji o postup do štvrťfinále budú v pondelok približne po 21.30 h SELČ turnajové desiatky z Holandska Wesley Koolhof a Jean-Julien Rojer. Tridsaťšesťročný Polášek hrá v deblovej súťaži na US Open po deviaty raz. Jeho maximum pochádza z roku 2012, keď si spoločne s Rakúšanom Julianom Knwlem vybojoval postup do štvrťfinále.