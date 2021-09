Nahnevaný Messi prosil zdravotníkov: Nechajte nás hrať!

Nastal spor okolo porušenia pandemických opatrení, týkajúcich sa štvorice hráčov hostí. Zápas nedohrali a o jeho osude rozhodne Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

"Na hraciu plochu prišlo niekoľko úradníkov a dostalo sa do konfliktu s hráčmi a členmi tímov," informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP odišli hráči Argentíny z ihriska a na sociálnej sieti reprezentácia informovala, že v stretnutí nebude pokračovať.

Messi: “Listen to me! We've been here for 3 days and have been waiting for the game to start telling us we can't play!?”pic.twitter.com/UOHRKyhufZ