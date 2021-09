Po zápase s Chorvátskom je istá jedna vec: Mužstvo získava hernú tvár!

Slovenská futbalová reprezentácia utrpela v sobotu vážnu trhlinu v snahe postúpiť na majstrovstvá sveta do Kataru.

Doma prehrala s Chorvátskom 0:1 a v prvých dvoch tretinách septembrového kvalifikačného trojzápasu získala jediný bod, hoci tréner Štefan Tarkovič i hráči sa zhodli, že za výkony by si zaslúžili aj šesť bodov.



Slováci remizovali v Slovinsku 1:1 a aspoň na bod siahali aj pred 9000 fanúšikmi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V 86. minúte však neustrážili štandardnú situáciu a Marcelo Brozovič z druhej vlny strelou spoza šestnástky rozhodol o výsledku. "Bol to opäť solídny výkon z našej strany. Aj keď sa prehralo, diváci po záverečnom hvizde ocenili výkon mužstva. Dali sme do toho všetko, veľa sme sa nabehali, veľmi to bolelo, ale o tom je moderný futbal. Rozhodla jedna strela, určite sme si zaslúžili viac," vravel na pozápasovej tlačovke kapitán Marek Hamšík.



Zhodol sa s ním obranca Milan Škriniar, ktorý opísal rozhodujúci okamih stretnutia: "Čo som z ihriska videl, chýbal nám hráč na odrazenej lopte. To sme mohli spraviť lepšie, ale bola to krásna strela, v šestnástke bolo asi desať hráčov a pomedzi všetkých to nejako prešlo k tyčke. Vždy sa dá urobiť viac, ale, žiaľ, myslím si, že to super trafil."



Slováci síce neskórovali, no proti favorizovanému súperovi si vypracovali niekoľko vyložených príležitostí. Po zápase v Slovinsku tak opäť ukázali herný progres v porovnaní s európskym šampionátom, kde v dvoch dueloch so Švédskom a Španielskom ani raz nevystrelili na bránku. Všetci traja respondenti vyzdvihli prínos Stanislava Lobotku na poste defenzívneho štítu, ktorý začal v novej sezóne opäť hrávať na klubovej úrovni v SSC Neapol. "Pre mňa bol Stanislav Lobotka dôležitý hráč aj pred ME aj pred marcovým asociačným termínom. Podľa mňa typologicky podobného hráča nemáme. V klube nehrával pravidle, psychika a herná forma išli dole, to však neznamená, že by nepatril do reprezentácie. V týchto dvoch zápasoch bolo vidieť, že má takú kvalitu, aby bol súčasťou reprezentácie. Vrátil to výkonmi a trúfam si povedať, že dokáže hrať aj lepšie," zdôraznil Tarkovič.



Jeho zverenci zakončia septembrový trojzápas v utorok (20.45 h) na rovnakom mieste proti Cypru, na ktorého pôde hrali bez gólov. Na štvrtej priečke tabuľky zaostávajú za vedúcim Ruskom a druhým Chorvátskom o štyri body. "Chceme to dobehnúť v najbližšom zápase a v októbri, keď hráme dvojzápas v Chorvátsku a Rusku. Uvedomujem si, že po týchto výkonoch sme mohli mať šesť bodov, ale získali sme jeden. Body sa nedajú nahradiť. Som spokojný, že mužstvo získava hernú tvár, dokáže sa presadiť. Verím, že dokážeme finálnu fázu realizovať efektívnejšie a stále budeme v hre o postup," dodal slovenský kouč a v pozápasovom hodnotení vyzdvihol úlohu domácich fanúšikov: "Prišli nás podporiť a vytvorili veľmi prajnú a energickú atmosféru. Hráči im to vrátili a časť výkonu patrí aj divákom."