Sloane Stephensová vypadla v treťom kole US Open: To, čo nasledovalo po tom je viac, než odporné!

Americká tenistka Sloane Stephensová sa na záverečnom grandslamovom podujatí neprebojovala ďalej, než do tretieho kola. Tam jej stopku vystavila Angelique Kerberová.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sloane ako víťazka z roku 2017 sa prostredníctvom instagramu zverila so svojimi pocitmi, keď pod fotku napísala.Nikdy neprestávajte bojovať! Nezáleží na tom, či vyhráte alebo prehráte, pretože prehrou sa človek učí," zdôverila sa Sloane svojim fanúšikom.Jej psychiku však naozaj ťažkou skúškou preverili neprajníci, ktorí jej prostredníctvom správ či komentárov adresovali slová, ktoré by sa bez problému dali klasifikovať ako trestný čin vyhrážania sa, či rasizmu. To neostalo bez povšimnutia ani samotnou tenistkou, ktorú to evidentne zasiahlo. Aj k tejto téme, sa žiaľ, vyjadrila.od nahnevaných ľudí, ktorých vytočil včerajší výsledok," rozpísala sa sklamaná tenistka., aby ste si mohli lepšie predstaviť, čo v mojom prípade znamená prehrať," dodala.Jeden z neprajníkov jej adresoval naozaj hanlivú správu.Si tak skorumpovaná, že by si mala zhniť vo väzení. Dúfam, že si si užila posledné chvíle na kurte," uzavrel.Ďalšie nenávistné správy boli taktiež vo forme komentárov pod rôznymi fotkami Sloane, kde jej odporúčali, aby sa šla umyť a podobne. Nevedno však, či sa tieto prečiny budú zodpovedať spravodlivosti.