Zatiaľ čo si v Európe plnia hráči reprezentačné povinnosti bez obmedzení, Južná Amerika má problém: Tamojší tréneri protestujú!

Viacerí tréneri juhoamerických futbalových reprezentácií sa postavili proti rozhodnutiam európskych klubov, ktoré tlačili na svojich hráčov, aby tento mesiac necestovali na zrazy národných mužstiev pred kvalifikačnými zápasmi o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare.

Kouč Brazílčanov Tite, argentínsky kormidelník Lionel Scaloni, lodivod Kolumbie Reinaldo Rueda i čilský Martín Lasarte požadujú, aby Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) vyriešila tento problém do ďalšieho asociačného termínu, ktorý sa uskutoční v októbri.

Niekoľko hráčov z anglických klubov sa nepripojilo k národným mužstvám, keďže juhoamerické štáty sa v rámci pandemických obmedzení nachádzajú v Británii na tzv. červenom zozname. Pre hráčov by to znamenalo podstúpenie povinnej karantény po návrate z reprezentácie do klubu.

Brazílčan Tite priznal, že sa musí zaobísť bez deviatich hráčov z anglickej Premier League. Na poslednú chvíľu navyše prišiel aj o duo zo Zenitu Petrohrad, pretože ich klub povolal späť do Ruska. O nezávideniahodnej situácii sa zhováral s čilským náprotivkom Lasartem a zhodli sa, že "je to absurdné". "Povedal mi, že sa na neho môžeme spoľahnúť pri každom proteste, ktorý sa rozhodneme podniknúť. Odpovedal som mu to isté. Nemáme rovnaké podmienky, aby sme sa pripravovali na majstrovstvá sveta, ako je to pri ostatných tímoch, zvlášť európskych," skonštatoval Tite.

Kouč Kolumbie Rueda uviedol, že k tomuto problému treba pristupoval citlivo, pretože "národné tímy by sa mali dívať aj na každodenný život hráča v jeho klube". "Máme však podporu FIFA. Hráči diskutujú so svojimi klubmi v Európe a dúfame, že sa nám ďalšie zápasy podarí odohrať bez akýchkoľvek problémov," diplomaticky poznamenal.

V juhoamerickej kvalifikácii MS 2022 sú v septembri a októbri na programe tri hracie dni namiesto pôvodne naplánovaných dvoch. Európskym klubom sa v súvislosti so septembrovým asociačným termínom nepáči predovšetkým posledný hrací deň, keďže zápasy sa odohrajú 9. septembra, iba dva dni pred pokračovaním európskych ligových súťaží. Argentínčan Scaloni by uvítal, keby sa o tom diskutovalo čo najskôr. "Nemôžeme takto súťažiť. Rozumiem ostatným národným tímom. Majú moju úplnú podporu. Takto to môže fungovať na jeden alebo dva zápasy, ale nie viac," vyhlásil Scaloni.