Obrat roka? Najvyššie nasadená Bartyová šokujúco končí na US Open!

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová viedla v treťom sete 2. kola US Open nad domácou Shelby Rogersovou 5:2 a zdalo sa, že najvyššie nasadená hráčka splní úlohu favoritky.

No potom svetová jednotka prehrala štyri hry za sebou a po tajbrejku sa porúčala zo záverečného Grand Slamu sezóny.



Rogersová zdolala líderku renkingu prvýkrát vo svojej kariére a lepšie si to načasovať ani nemohla. Tento rok sa stretla s Barytovou päťkrát, pričom dvakrát prehrala v tajbrejku. "Tentoraz som si povedala, že nechcem zase prehrať. Snažila som sa veci robiť trochu inak. V prvom sete som bola veľmi trpezlivá na jej podaniach, pretože nezvykne minúť. Myslím si, že to išlo dobre," povedala pre web WTA Rogersová, ktorej taktika vyšla a v prvom ste uspela 6:2.



Potom však prebrala iniciatívu Bartyová a až do deviatej hry tretieho setu súperku prakticky k ničomu nepustila. "V druhom a treťom sete sa nepochybne zlepšila. Nie je svetovou jednotkou len tak pre nič za nič. Ale potom som pritvrdila a išla po víťazných úderoch, to je tenis, ktorý mám rada a chcela to aj súperka. Snažila sa ma ubehať a donútiť k chybám," uviedla Rogersová.



Lenže potom Američanka chytila druhý dych, vyrovnala na 6:6 a v tajbrejku premenila hneď prvý mečbal. Bartyová po zápase priznala, že stratiť vedenie 5:2 v treťom sete, je niečo, s čím sa bude ťažko vyrovnávať: "Keď máte niekoľko príležitostí, ako ukončiť svojím podaním zápas a nepodarí sa vám to, vždy je to sklamanie. Ťažko sa to prehĺta. Snažila som sa otočiť to v môj prospech, ale skrátka to nešlo. Je to frustrujúce, ale musíme ísť ďalej."



Pre Rogersovú má triumf nad Bartyovou osobitnú príchuť. Američanka priznala, že jej súperka v 3. kole patrí k jej vzorom: "Musím sa jej poďakovať, pretože som sa od nej veľa naučila. Robím si poznámky o hráčkach, sledujem ich a polovica mojich zápiskov je o Ash."