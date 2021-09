Štefan Tarkovič po prehre s Chorvátskom: Zaslúžili sme si tri body!

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v sobotnom domácom stretnutí H-skupiny kvalifikácie MS 2022 s Chorvátskom 0:1.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:"Trúfam si povedať, že to bol najlepší výkon tímu pod mojim vedením. Odchádzame bez bodu, ale zaslúžili sme si tri. Diváci nám vytvorili prajnú atmosféru a mužstvo im energiu vrátilo na ihrisku. Dokázali sme si vytvoriť väčší počet šancí ako súper a boli sme lepší ako Chorváti. Napokon rozhodla individuálna kvalita Brozoviča pri zakončení."Dnes nám chýbalo trochu šťastia. Hodnotí sa mi to veľmi ťažko, dali sme do toho všetko, bojovali sme a makali. Bohužiaľ, prišla štandardná situácia a inkasovali sme. Chorváti majú kvalitný tím., bohužiaľ sme ich nepotešili výsledkom.""Zo začiatku som sa na ľavom kraji obrany chvíľu hľadal, ale čím zápas plynul, tým som sa cítil lepšie. Prevláda veľké sklamanie z výsledku.Po inkasovanom góle sme mali 4-5 príležitostí na vyrovnanie, ale nebolo nám dopriate."