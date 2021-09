Eliška Mintálová po životnom treťom mieste: Pred jazdou som si povedala, že z toho bude medaila!

Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila 3. miesto v treťom kole Svetového pohára vo vodnom slalome. Za víťazkou Jessicou Foxovou z Austrálie zaostala o 7,36 sekundy, druhá bola Britka Mallory Franklinová (+3,66).

Pre Mintálovú je to prvé pódiové umiestenie na pretekoch Svetového pohára, doteraz dosiahla najlepšie štvrtú priečku vo finále SP 2019 v Prahe. "Je to pre mňa úžasný pocit a som veľmi šťastná. Už pred pretekmi sa mi jazdilo veľmi dobre počas všetkých tréningov a pred touto jazdou som si hovorila, že by to mohlo vyjsť na medailu.



Naozaj som sa cítila veľmi dobre. Škoda, že jazda nebola úplne podľa predstáv. Mala som tam pár chýb, do toho dva ťuky, ale som šťastná, že som sa dokázala aj po chybách spamätať a strednú úsek som prešla veľmi pekne a celkovo to hodnotím veľmi pozitívne aj keď boli chyby. Je to prvá medaila a dúfam, že takto budem pokračovať," uviedla Mintálová na webe Slovenskej kanoistiky canoe.sk.