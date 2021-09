Slovenskí zástupcovia hodnotia nevydarený zápas s Estónskom: Čo rozhodlo v ich neprospech?

Slovenskí volejbalisti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na ME 2021. V D-skupine v Tallinne prehrali s domácimi Estóncami 2:3, hoci viedli 2:0 na sety. Slováci si do tabuľky pripísali prvý bod, v pondelok o 16.00 h nastúpia proti Lotyšom.

hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:

Marek Kardoš, tréner SR: "V prvých dvoch setoch sme hrali vynikajúco takticky, nemali sme až také problémy s podaním súpera. Potom sa to zmenilo, prišiel nový estónsky univerzál, hrali na vysoké lopty. Tajbrejk je hop alebo trop. So šiestimi pokazenými servismi sa však nedá vyhrať. Škoda, darovali sme im víťazstvo."

Peter Ondrovič, blokár SR: "Estóncov podržali dôležití hráči, vedeli, kedy majú zabrať. Mali sme to dobré našliapnuté, no nepodarilo sa nám to dotiahnuť do úspešného konca. Mrzí ma, že sme získali iba bod. Publikum bolo perfektné."

Tomáš Kriško, kapitán SR: "Myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný zápas. Boli tam dlhé výmeny, bojovalo sa o každú loptu. Po dvoch setoch súper zmenil zostavu, na servise nás dostal pod veľký tlak. Aj vo štvrtom sete dal veľa es. V tajbrejku sme viedli o tri body, potom však prišli chybičky, ktoré nás pripravili o víťazstvo."