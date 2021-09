Po ženách aj muži prehajdákali vedenie 2:0! Rozbehnutý zápas s Estónskom sa zosypal ako domino

To vari nie je možné! Slovenskí volejbalisti na európskom šampionáte napodobnili svoje reprezentačné kolegyne!

Rovnako ako ony viedli v dôležitom súboji D-skupiny v Tallinne nad domácim Estónskom 2:0, no nakoniec duel prehrali 2:3. Taký štart do európskeho šampionátu si veru nepredstavovali, z duelu s Estónskom sa čakalo víťazstvo a tri body.



Myslieť na víťazstvo si trúfali aj fanúšikovia, najmä po výkone v piatkovom súboji s olympijskými šampiónmi z Francúzska! Ten síce zverenci trénera Mareka Kardoša prehrali 0:3, ale s týmto výsledkom sa v postupových plánoch do osemfinále rátalo... Pár hodín po očakávanej prehre nastúpili Slováci na dôležitý zápas proti domácim Estóncom. Pre našich to mal byť trojbodový zápas, ale iba mal byť.

Slováci pritom začali naozaj výborne. Nezľakli sa mohutnej diváckej podpory domáceho tímu a prvé dva sety vyhrali, dalo by sa povedať, v pohode. V treťom sete začal hrať pobaltský tím s väčším rizikom na servise a rýchlo viedol 4:1. Slováci síce vyrovnali, no Estónci im opäť odskočili a po smeči Venna svietil na ukazovateli stav 19:14. Ústrednou postavou bol Teppan, ktorý v treťom sete zaznamenal osem bodov a za stavu 24:18 ho zakončil esom.

Na začiatku štvrtého dejstva sa oba tímy striedali vo vedení, po sérii slovenských chýb si však Estónci vybudovali náskok 12:8 a set dotiahli do víťazného konca. Rozhodoval tajbrejk, v ktorom Slováci išlo do vedenia 5:2, ale náskok neudržali. Domáci vyrovnali na 9:9 a v koncovke mali navrch. Za stavu 14:13 premenili po šiestom pokazenom slovenskom podaní v priebehu setu v poradí druhý mečbal.

Naši si za prehru 2:3 pripísali do tabuľky prvý bod a po nedeľnom oddychu ich čaká v pondelok o 16.00 hod. ešte dôležitejší súboj s ďalšou pobaltskou krajinou - Lotyšskom, ktoré v úvodnom dueli ME prekvapilo víťazstvom nad domácim Estónskom.