Po drámach v semifinále a finále získali pre našu výpravu desiatu medailu: Senzačný výkon slovenských boccistov

Slovenskí boccisti Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky získali na PH 2020 v Tokiu zlaté medaily v súťaži párov a obhájili tak triumf z Ria de Janeiro 2016.

Vybojovali ich parádne:, štyri zlaté, dve strieborné a štyri bronzové.priznala na facebooku Slovenského paralympijského výboru Michaela Balcová, ktorá pridala, že zlato ich teší o to viac, že v singloch súťažili muži a ženy spolu naposledy. V Paríži už budú súťaže mužov a žien v boccii oddelené.

„Celý deň to boli nervy, dramatické, vyrovnané, náročné duely, no som šťastná, ako to dopadlo. Posledné tri mesiace sme žili už len bocciou a vyplatilo sa. Pritom v Tokiu bolo všetko inak ako pred piatimi rokmi v Riu. A aj tak sme vyhrali a berieme rovnakú medailu. Možno aj preto, že sme sa snažili nemyslieť na to, že sme na paralympiáde. Brať to ako bežný zápas,“ dodala ešte 26-ročná Bratislavčanka so zlatom na krku. „Pred hrami som si veru nemohol byť istý, že to takto dobre dopadne. Blahoželalo nám veľa krajín a bol to krásny pocit,“ povedal najúspešnejší Slovák na paralympiáde, dvakrát zlatý Samuel Andrejčík.

Pár Andrejčík, Balcová, s náhradníkom Strehárskym, síce prehrával v súboji o zlato s Hongkongom po prvom ende 0:1, ale v nasledujúcom otočil priebeh a v treťom zvýšil vedenie na 3:1. Súperom z Hongkongu sa podarilo v záverečnom štvrtom ende už iba znížiť.(uka,foto facebook.com/Sloven-skyParalympijskyVybor)